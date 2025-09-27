Rijeka nastavila crni niz u SHNL-u. S Istrom odigrali neriješeno

Rijeka i Istra odigrali su bez pogodaka na Rujevici u Derbiju Učke u drugom susretu 8. kola SHNL-a. Rijeka je nastavila crni niz bez pobjede u prvenstvu, nema pobjedu od 1. kola i tri boda protiv Slaven Belupa te se nalazi na 8. mjestu ljestvice sa sedam bodova, dok je Istra 7. s devet bodova.

Već u 3. minuti Rijeka je mogla doći u vodstvo, ali je Luka Menalo promašio zicer. Istra je pogriješila pri izbacivanju lopte iz zadnje linije, Advan Kadušić je loše dodao i do lopte je došao Menalo koji je pucao, a loptu je blokirao Dario Marešić koji je spasio Istru ranog deficita, piše Index.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Puno prekršaja

Nakon toga je Istra počela ići prema naprijed, no igrači nisu uspijevali stvoriti puno konkretnih akcija jer je bilo jako puno prekršaja domaćih. Igralo se jako čvrsto na Rujevici, baš kako je i običaj u dvobojima ove dvije momčadi.

Kako je prvo poluvrijeme odmicalo, Rijeka je sve više počela kreirati prema naprijed, a dvije najbolje prilike imala je u 40. i 42. minuti. Toni Fruk je pucao lijevom nogom s 15-ak metara nakon greške Kadušića, ali malo pored stative.

Promašeni ziceri

Dvije minute kasnije Duje Čop je promašio prazan gol nakon oštrog ubačaja Nike Jankovića kroz peterac, to je bila najbolja prilika u prvom dijelu.

Drugo poluvrijeme puno su bolje otvorili gosti koji su hrabro išli prema naprijed i radili probleme u zadnjoj trećini, ali im je nedostajala završnica. Najbliže golu su bili u 61. minuti kad je Salim Lawal Fago pogodio stativu.

Rijeka je opet uspostavila kontrolu kako je vrijeme odmicalo i tražila gol za pobjedu, ali nije uspjela u tome i utakmica je završila bez golova. U idućem kolu Rijeka ide u goste Gorici, ali prije toga ima ispit u Konferencijskoj ligi, u prvom kolu ide u goste Noahu kojeg vodi Sandro Perković. Istra u idućem kolu dočekuje Varaždin.