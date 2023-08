Rijeka nakon velike borbe ispala iz Europe

Nogometaši Rijeke nisu uspjeli izboriti nastup u natjecanju po skupinama Konferencijske lige, oni su u uzvratnom dvoboju posljednjeg 4. pretkola na Rujevici odigrali 1:1 s francuskim Lilleom nakon produžetka te tako nisu uspjeli nadoknaditi 1:2 poraz iz prve utakmice otprije tjedan dana.

Rijeka je povela golom Ivana Smolčića (58), dok je u dodatnih pola sata prolazak Lilleu osigurao Jonathan David (109).

Pred punim tribinama Rujevice Riječani su odlučno krenuli po pogodak kojim bi nadoknadili zaostatak iz prve utakmice otprije tjedan dana iz Lillea te stvorili odličnu situaciju u 6. minuti.

Hodža i Pašalić su kombinirali na lijevoj strani gostujućeg kaznenog prostora, Pašalić je odličnom povratnom loptom pronašao Hodžu samog na 10-ak metara od vrata, uslijedio je jak udarac kojega je sjajno zaustavio vratar Chevalier.

Bila je to, pokazat će se, jedina prava prilika u prvih 45 minuta s obje strane, no nastavak je donio mnogo više uzbuđenja.

Rijeka bolja u drugom dijelu

Rijeka je povela u 58. minuti, Fruk je ubacio iz slobodnog udarca s lijeve strane, Chevalier je pogrešno pročitao let lopte pa je nastala gužva u petercu Lillea u kojoj se najbolje snašao Smolčić i s pet metara zakucao loptu u nebranjenu mrežu.

Mogla je Rijeka u 65. minuti i do drugog gola, nakon odlične kombinacije lopta je stigla do Vukčevića koji je sa 15 metara s lijeve strane uputio oštar udarac no pogodio je istrčalog Chevaliera u prsa.

Činilo se kako je Lille poravnao u 69. minuti, Žegrova je ubacio s desne strane na drugu vratnicu gdje je utrčao Cavaleiro, a ovaj je vratio pred gol na glavu Davidu koji je poslao loptu u mreži. No, nakon podužeg pregledavanja snimke procjena sudaca je bila kako je Cavaleiro bio u zaleđu.

David sretno i spretno zabio iz odbijanca

Što je susret odmicao, to je Lille bio opasniji te je u 78. minuti nakon prekida stigao do nove prilike. Žegrova je ubacio iz kornera, najviši u skoku je bio Alexsandro no pogodio je vratnicu.

I u dodatnih pola sata vidljiva je bila bolja fizička spremnost gostiju iz Lillea koja je materijalizirana u 109. minuti. Nakon duže akcije lopta je stigla na lijevu stranu do Ismilyja, njegov udarac sa 10-ak metara zaustavila je vratnica, no na odbijanac najbolje je reagirao David i pospremio loptu u mrežu.

U preostalom vremenu jedinu kakvu-takvu priliku za Rijeku imao je Smolčić koji je u 118. minuti pucao s više od 20 metara, ali Chevalier je uspio odbiti, piše Gol.hr.