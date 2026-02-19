Rijeka je pobijedila Omoniju i napravila veliki korak prema doigravanju Konferencijske lige

Nogometaši Rijeke napravili su važan korak prema prolasku u sljedeću fazu europskog natjecanja. Hrvatski prvak večeras je u Nikoziji, u prvoj utakmici doigravanja Konferencijske lige, svladao Omoniju sjajnim pogotkom u završnici susreta.

Riječani su na Cipar stigli s jasnim ciljem – izboriti aktivan rezultat uoči uzvrata na domaćem terenu. S obzirom na to da klub već 46 godina čeka prolazak u drugu fazu nekog europskog natjecanja, večerašnji trijumf nosi dodatnu težinu i značaj.

Presudio trenutak inspiracije u završnici

Ključan trenutak utakmice dogodio se u 86. minuti, kada je Adu-Adjei postigao pogodak vrijedan velike pobjede. Njegov sjajni gol prelomio je susret i donio Rijeci prednost uoči uzvrata.

Rijeka bliže dugo čekanom europskom iskoraku

Ovim rezultatom Rijeka je napravila ono po što je došla – osigurala prednost i stavila pritisak na Omoniju pred drugi ogled. Uzvrat na Rujevici sada dobiva još veći naboj, jer Riječani imaju priliku prekinuti višedesetljetno čekanje i napokon izboriti prolazak u sljedeću fazu europske priče.

