Rijeka je na Rujevici izgubila od ekipe koja vrijedi manje od Sesveta

Nogometaši Rijeke doživjeli su neugodan poraz u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Europsku ligu. Na Rujevici je irski Shelbourne slavio s 2:1, ostavivši hrvatskog predstavnika u nezavidnoj situaciji pred uzvrat koji se igra za šest dana u Dublinu.

Sesvete i Shelbourne: tu negdje...

Iako je Rijeka povela u 56. minuti golom Jankovića s bijele točke, irski domaćin odgovorio je ekspresno – samo dvije minute kasnije izjednačio je Bone, a potpuni preokret donio je Martin u 70. minuti. Riječani nisu uspjeli pronaći odgovor do kraja susreta, ostavljajući dojam bezidejnosti i fizičke inferiornosti protiv borbenog, ali skromnog protivnika.

Ono što dodatno naglašava težinu poraza jest podatak o tržišnoj vrijednosti momčadi. Prema relevantnim podacima Transfermarkta, Shelbourne vrijedi tek 3,35 milijuna eura, dok Rijeka na papiru vrijedi čak 36,13 milijuna eura – više od deset puta više. Usporedbe radi, Shelbourne vrijedi manje čak i od svih momčadi u SuperSport HNL-u, a njegova je vrijednost gotovo identična drugoligašu Sesvetama (3,48 milijuna eura).

Ovaj poraz još je jedan u nizu europskih neuspjeha hrvatskih klubova ovoga ljeta. Rijeka će za tjedan dana imati priliku za iskupljenje, no bit će im potrebna uvjerljiva pobjeda u gostima. Sve osim toga značilo bi ispadanje iz Europe i veliko razočaranje za klub s Rujevice, koji je s ambicijama ušao u europsku sezonu.

Nakon prikazane igre na Rujevici, mnogi se s pravom pitaju – kako je moguće da ekipa s tolikom financijskom i kadrovskom prednošću izgleda tako nemoćno? Hoće li hrvatski klubovi ipak pronaći formu kad je najpotrebnije, ili će ljeto 2025. postati još jedno za zaborav u europskim okvirima?