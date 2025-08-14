Rijeka je doznala protivnika u play-offu Europa lige

Nogometaši Rijeke u play-offu Europa lige igrat će protiv grčkog PAOK-a, koji je u dvomeču bio bolji od austrijskog Wolfsbergera ukupnim rezultatom 1:0. Pobjedom nad irskim Shelbourneom u trećem pretkolu, Riječani su već osigurali nastup u jednom od europskih natjecanja, a sada ih čeka borba za plasman u skupinu Europa lige. U slučaju poraza, nastavili bi europski put u Konferencijskoj ligi.

Kako je PAOK izborio prolaz

Kao i u prvom ogledu protiv Wolfsbergera, regularni dio uzvrata završio je bez pogodaka. Odluka je pala u produžecima, kada je u 115. minuti Camara postigao jedini gol i odveo grčki sastav u sljedeću rundu. Prvi susret protiv Rijeke igrat će se 21. kolovoza na Rujevici, a uzvrat je tjedan dana kasnije, 28. kolovoza, u Grčkoj.

Grčki klub s hrvatskim igračima

PAOK je prošlu sezonu završio kao treći u grčkom prvenstvu. U Europa ligi je prošao grupnu fazu, ali je ispao već u šesnaestini finala protiv rumunjskog FCSB-a. U njegovim redovima nastupaju i hrvatski reprezentativac Dejan Lovren te Luka Ivanušec, koji je u Solunu na posudbi iz Feyenoorda.

Stari poznanik Riječana

Rijeka i PAOK već su se susreli u play-offu kvalifikacija za Konferencijsku ligu 2021. godine. Tada je prvi susret u Grčkoj završio 1:1, dok je u uzvratu na Rujevici PAOK slavio s 2:0 i izborio plasman u skupine, a Riječani se oprostili od Europe.