Rijeka ispala iz Europe: Povela u Francuskoj, ali Strasbourg prošao dalje

Rijeka je završila svoj europski put nakon što je u uzvratnom susretu osmine finala Konferencijske lige u Francuskoj remizirala sa Strasbourgom 1:1. Domaćin je zahvaljujući ukupnom rezultatu 3:2 izborio plasman u četvrtfinale.

Riječani su odigrali dobru utakmicu i poveli golom Tonija Fruka, no u nastavku je za Strasbourg pogodio Valentín Barco i odveo svoju momčad dalje.

Fruk donio nadu

Rijeka je povela u 21. minuti nakon lijepo odigrane akcije. Amer Gojak je pronašao prostor za povratnu loptu, a Toni Fruk iz blizine mirno zabija za 1:0.

Nakon primljenog gola Strasbourg je pojačao pritisak. Najbolju priliku imao je Enciso u 34. minuti, ali je sam pred Zlomislićem pucao preko gola.

Barco presudio

Domaćin je u nastavku krenuo još ofenzivnije. U 50. minuti zabili su gol koji je poništen zbog zaleđa nakon VAR provjere.

Ipak, u 71. minuti dolaze do izjednačenja. Nakon akcije po lijevoj strani Nanasi je uposlio Barca, koji se okrenuo i preciznim udarcem pogodio za 1:1.

Pritisak bez nagrade

Rijeka je do kraja pokušavala doći do pogotka za produžetke, ali unatoč pritisku u završnici nije uspjela ozbiljnije zaprijetiti.

Strasbourg će u četvrtfinalu igrati protiv Mainza, dok je europska priča Rijeke ovdje završena.