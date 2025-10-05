Close Menu

Rijeka došla do pobjede

Pobjeda protiv Gorice

Rijeka je u devetom kolu SuperSport HNL-a slavila 3:1 protiv Gorice, čime je prekinula niz bez pobjede u prvenstvu. Ovo je ujedno i prvi trijumf trenera Victora Sancheza otkako je preuzeo momčad.

Za vodstvo Riječana zabio je Tiago Dantas nakon odbijanca, a Toni Fruk je u nastavku utakmice povećao prednost nakon solo akcije i pogreške domaćeg vratara. Gorica je smanjila autogolom u 80. minuti, no već dvije minute kasnije Daniel Adu-Adjei pogodio je za konačnih 3:1.

Rijeka je ovom pobjedom skočila na osmo mjesto s deset bodova, dok je Gorica ostala sedma s jednim više.

