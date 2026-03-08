Ribola Kaštela uvjerljivo slavila u Varaždinu: Cratis pao bez osvojenog seta

U 16. kolu Superlige OK Ribola Kaštela je u Varaždinu pobijedio OK Cratis s 3:0 (25:23, 25:13, 25:23). Interesantna utakmica koja je na kraju ipak očekivano završila bez izgubljenog seta za kaštelansku ekipu. Varaždinci su imali jaku volju i želju, odlučno su se borili za svaku loptu i prvi set je ušao u neizvjesnu završnicu, no gosti su na 23:23 staloženo odigrali presudna dva poena za 1:0. U drugom setu su se Kaštelani potpuno razigrali i dobili ga s čak 12 poena razlike. Treći set slično kao i prvi - domaća momčad nije se predavala, ali opet u završnici kod 23:23 gostujuća momčad ostaje na „visini zadatka“ i bez greške osvaja potrebna dva poena za konačnih 3:0.

Libero OK Ribola Kaštela Mario Jurković: „Htio bi čestitati svojoj ekipi na dobroj utakmici, mislim da smo se skupili nakon možda pomalo i neočekivanog poraza od Centrometala (u prethodnom kolu), ali to je sport.

Sad ćemo odmorit i već od sutra kreće priprema za derbi protiv Osijeka di se nadam da će nas naša publika podržat u što većem broju.

Dva kola prije kraja prvog dijela sezone Ribola je treća na prvenstvenoj tablici, ima 22 boda, čak 8 više od četvrtog Dinama. Prvi je Dinamo s 32, a druga Mursa s 26.