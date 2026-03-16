Ribola Kaštela uvjerljiva u Slavoniji: Malene slavile protiv Osijeka 3:0

U 17. kolu SuperSport Superlige za odbojkašice ŽOK Ribola Kaštela gostovao je u Osijeku kod ŽOK Osijeka te upisao uvjerljivu pobjedu rezultatom 3:0 (16:25, 19:25, 18:25).

Kaštelanke su od samog početka susreta pokazale kvalitetu i kontrolu nad igrom. Iako su domaće odbojkašice u pojedinim trenucima pokušavale uhvatiti priključak, Ribola je tijekom cijelog susreta držala ritam i sigurnom igrom privela utakmicu kraju u tri seta.

Prvi set Ribola je otvorila nešto opreznije, no vrlo brzo uspostavila je kontrolu nad igrom i preuzela inicijativu. Agresivnim servisom i dobrom igrom u polju Kaštelanke su stekle prednost koju su bez većih problema zadržale do kraja seta za vodstvo 1:0 (16:25).

U drugom setu viđena je slična slika na terenu. Ribola je sredinom seta uspjela napraviti razliku, održati stabilnost u igri te set privesti kraju rezultatom 19:25.

Treći set donio je i jedini manji pad koncentracije kod gostujuće ekipe. Ribola je vodila 18:13, no Osječanke su uspjele smanjiti prednost na 18:17. Ipak, Kaštelanke su brzo podigle razinu igre i sigurno zaključile set rezultatom 18:25 za konačnih 3:0.

Trener Ribole Kaštela Igor Arbutina nakon utakmice istaknuo je zadovoljstvo igrom svoje ekipe.

„Djevojke su još jednom pokazale da smo u dobroj formi i da s optimizmom možemo očekivati finale Kupa u subotu u Puli. Protiv neugodne ekipe Osijeka odigrali smo kontroliranu utakmicu. U prvom setu možda smo krenuli malo suzdržanije, slično kao i protiv Dubrovnika, ali smo brzo uspostavili kontrolu igre i držali ritam do kraja. Djevojke su odlično odradile posao na servisu i u polju te konstantno držale pritisak na protivničku ekipu. U trećem setu došlo je do malog opuštanja, ali smo ponovno podigli razinu igre i priveli set u našu korist. Moram biti zadovoljan, pobijedili smo 3:0 i s veseljem čekamo sljedeće utakmice, prije svega finale Kupa u Puli“, rekao je Arbutina.

Novom pobjedom Ribola Kaštela nastavila je niz dobrih rezultata u SuperSport Superligi te u odličnom raspoloženju dočekuje završnicu Kupa Hrvatske koja je na rasporedu u Puli.