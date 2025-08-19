Ribola Kaštela uoči nove sezone: „Čeka nas težak put, ali imamo motiva i želje za radom“

Nakon ljetne stanke počele su pripreme prvotimaca OK Ribola Kaštela za sezonu 25./26. Svi jedva čekaju ući u trenažni ritam, a tijekom odmora najviše im je nedostajalo uzbuđenje natjecanja. Na prvom okupljanju u Gradskoj dvorani u Kaštel Starom glavni trener Ivan Rančić izrazio je zadovoljstvo svojom ekipom:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Napokon smo krenuli i zaželili se rada, zadovoljan sam ekipom koju imam na raspolagnju, ambiciozna, željna rada i napredovanja što mi je najveći motiv. Priključili smo seniorima nekolicinu momaka iz vlastite škole koji će igrati prvu ligu (Parčina, Poljak, Perović, Vidović,Filipović), što je vrlo važno da osjete rad na jačem nivou, a i inače ćemo toj ekipi u prvoj ligi dati veliku pažnju jer su budućnost kluba.

Ugovor je istekao Cimbaljeviću koji je potpisao za Budvu, Vlahoviću (ide u belgijski Aalst), a dijete kluba Duje Cvijovic je otišao u francuski Conflans. Okosnicu smo zadržali u Jureti, Kulušiću, Mustapiću, Andersonu i Jurkoviću, a doveli smo i neka nova lica o kojima ćemo više narednih dana.

Čeka nas izazovna sezona, jer mnoge ekipe su se pojačale i imaju velike ambicije,š to nas motivira i tjera na veliki rad i angažman."