Ribola Kaštela spremna za novi početak: "Želimo energiju, hrabrost i pobjedu pred našom publikom"

OK Ribola Kaštela novu sezonu otvorit će ove nedjelje, 5. listopada na svom terenu u Kaštel Starom utakmicom 1. kola Superlige protiv MOK Marsonia. Susret će početi u 17 sati, a izravno će ga prenositi Sportska televizija.

Glavni trener Ivan Rančić: „Ekipa dobro radi i zadovoljni smo načinom na koji treniramo i napredujemo. Iako smo mladi, imamo dovoljno iskustva da znamo što nas čeka. Fizički smo potentni i želimo igrati s puno energije i agresivnosti. Nećemo birati protivnike – idemo maksimalno protiv svakoga i fokusiramo se uvijek na sljedeću utakmicu. Liga je ove godine, barem po imenima, jača nego lani. Uz glavne favorite, Mladost i Mursu, vjerujem da Rovinj, Marsonia i Dinamo mogu biti ugodna iznenađenja. Naš cilj je kontinuitet i stalna prisutnost u vrhu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U pripremnom razdoblju odigrali smo šest kvalitetnih utakmica i u svakoj pokazali napredak. Već u prvom kolu nas očekuje vrlo zahtjevan protivnik – Marsonia. Radi se o iznimno ambicioznoj ekipi koja već nekoliko godina cilja sam vrh. Ove sezone imaju čak sedam stranaca, predvođenih Abdel Aziizom Doumbiom, Crnogorcima Strugarom, Milicom i Bojicom, te Venezuelcem Matom, a nedavno su doveli i novog srednjeg blokera Tevin Farrela iz St.Lucije Nedovoljno ih poznajemo, čak nemamo ni video zapise njihovih utakmica jer nisu odigrali puno priprema, ali sigurno je da nas čeka ozbiljan izazov.

Želim odigrati hrabru utakmicu i uz direktan TV prijenos predstaviti se na najbolji način našoj publici od koje očekujemo podršku i pozivamo ih na otvaranje prvenstva protiv odličnog protivnika ekipe Marsonije“.

Početku sezone raduje se i kapetan Nikola Jureta:„Napokon počinje nova sezona, pripreme smo jako dobro odradili, igrali smo protiv dobrih ekipa i pobjeđivali, tako da dočekujemo Marsoniju u jako dobroj atmosferi.

Nasa je prednost što nam je ekipa ostala dosta slična pa nismo morali previše vremena trošit na uigravanje. Dobra stvar je sto sezonu otvaramo u našoj dvorani, pred našim navijačima za koje vjerujem da su isto jedva čekali da krene sezona i mislim da će nam to dosta pomoći da sezonu otvorimo na najbolji moguć način“.

Druga seniorska ekipa – OK Ribola Kaštela II ovog vikenda otvara sezonu na gostovanjima u Vinkovcima i Osijeku. Odigrat će utakmice 1. i 5. kola 1. Lige; 4. listopada protiv OK Zrinski Nuštar te 5. listopada protiv OK Mursa II. Trener Ante Šuker: Ova ekipa je dinamična kombinacija naših perspektivnih kadeta i juniora. Svaki igrač je svjestan da je 1. Liga prilika koju ne smije propustiti – ovo je njihova odskočna daska za prvu ekipu. Stoga se s pravom nadam iznimno dobrom angažmanu, motivaciji i potpunoj posvećenosti svakog pojedinca na terenu.