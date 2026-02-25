Ribola Kaštela poražena od Mladosti u polufinalu Kupa, Marelić i Kulušić briljirali s po 17 poena

U polufinalu Kupa Vinko Dobrić OK Ribola Kaštela je u Zagrebu s 3:0 (25:11, 28:26, 25:18) izgubio od HAOK Mladost. Mladost je krenula jako, brzo napravila razliku i dobila prvi set. Kaštelanska ekipa nije posustala, pružila je srčan otpor u drugom, vodila se borba za svaki poen, no na kraju su Mladostaši odigrali presudni potez, dva više i poveli 2:0. U trećem je ponovo trebalo početi graditi igru iz početka, ali iskusna ekipa Mladosti nije im dopustila da se opet razmašu i privela susret kraju. Šteta, da je drugi set otišao na stranu Ribole, tko zna kakav bi bio rasplet. Ovako je Mladost još jednom pokazala nadmoć jedine momčadi koja ove sezone u domaćim natjecanjima nije pretrpjela ni jedan poraz.

I jedan kuriozitet – najkorisniji igrači u obje ekipe ostvarili su po 17 poena - Ante Kulušić iz Ribole Kaštela i Marino Marelić iz zagrebačkog tima.

Glavni trener Ivan Rančić čestitao je Mladosti i rekao: „Zaslužena pobjeda i čestitke Mladosti. Ribola Kaštela poražena od Mladosti u polufinalu Kupa, Marelić i Kulušić briljirali s po 17 poenaJednostavno su bili bolji, posebice na prijemu servisa i samom servisu. Drugi set smo napokon počeli igrati, podigli agresivnost servisa i bloka imali set loptu, ali i napravili nekoliko tehničkih grešaka, što govori da jednostavno nismo bili zreli za napravit nešto više. Šteta samo što nismo pružili više, dobili smo najtežeg mogućeg protivnika i to u gostima koji nam nije dozvolio veliku šansu i sada se okrećemo završnici prvenstva“.

HAOK Mladost će u finalu igrati s Mursom iz Osijeka, koja je u polufinalu pobijedila OK Cratis Varaždin.