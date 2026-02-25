Ribola Kaštela ponovno u finalu Kupa! Velika pobjeda protiv Neba za novo slavlje u Kaštel Starom

U gradskoj dvorani u Kaštel Starom odbojkašice ŽOK Ribola Kaštela izborile su novo finale SuperSport Kupa Republike Hrvatske Snježana Ušić, svladavši u polufinalu ekipu OK Nebo iz Zaprešića rezultatom 3:1 (25:14, 25:17, 21:25, 25:18).

Kaštelanke su tako drugu godinu zaredom izborile plasman u završnicu odbojkaškog nacionalnog Kupa, potvrdivši kontinuitet vrhunskih rezultata i još jednom pokazavši da pripadaju samom vrhu hrvatske ženske odbojke.

Ribola je dominantno otvorila susret i u prva dva seta u potpunosti kontrolirala igru. Čvrst servis, kvalitetna obrana i sigurna realizacija u napadu donijeli su uvjerljivu prednost. Treći set donio je reakciju gošći iz Zaprešića, koje su podigle razinu igre i smanjile rezultat, dok je četvrti set ponudio niz dugih i atraktivnih poena koji su dodatno podigli atmosferu u dvorani. Ipak, domaće su odbojkašice zadržale koncentraciju i zasluženo zaključile susret u svoju korist.

Trener Ribole Igor Arbutina nakon utakmice istaknuo je borbenost obje ekipe:

„Prije svega čestitke objema ekipama jer su djevojke prikazale borbenu i zanimljivu predstavu. Nakon što smo prva dva seta u potpunosti kontrolirali, nastavak je bio neizvjesniji, s puno dugih poena koji su doprinijeli atraktivnosti susreta. Posebno čestitam svojim djevojkama na još jednoj hrabroj utakmici. Pokazale su da nikada ne odustaju, unatoč zdravstvenim problemima s kojima se susrećemo posljednjih tjedana. Zasluženo smo ušli u finale i s veseljem čekamo završnu utakmicu.“

Arbutina je dodao kako ekipu već očekuju novi izazovi u prvenstvu te da je najvažnije zadržati energiju, borbenost i momčadski duh koji ih krasi već dulje razdoblje.

Svoje zadovoljstvo nije krila ni igračica Ribole Ema Šeremet:

„Zaista sam jako sretna. Ovo nam mnogo znači jer smo drugu godinu zaredom u finalu Kupa Hrvatske. Čestitam svojim suigračicama na prikazanoj igri i nadam se da su ljubitelji odbojke uživali u pravim odbojkaškim potezima. Ekipa Neba pokazala je veliku borbenost, posebno u trećem i četvrtom setu. Jedva čekamo veliku utakmicu finala koje će se ove godine održati u Puli.“

Ribola Kaštela tako će ponovno imati priliku boriti se za trofej, a prošlogodišnji trijumf protiv zagrebačke Mladosti dodatno daje optimizam pred novu završnicu. No prije Pule, Kaštelanke se okreću prvenstvenim obvezama i gostovanju kod Velikog Vrha.

Još jedna velika večer u Kaštel Starom pokazala je da Ribola ima kvalitetu, karakter i pobjednički mentalitet — a finale Kupa nova je prilika za potvrdu njihove izvrsnosti.