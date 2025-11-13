Ribola Kaštela odigrala vrhunsku utakmicu protiv Crvene Zvezde, ali ostala bez senzacije: Beograđani slavili nakon velikog preokreta

Odbojkaši Ribole Kaštela pružili su izvanrednu partiju u 1/32 finala CEV Challenge Cupa protiv favorizirane Crvene Zvezde, ali su nakon dramatičnog preokreta poraženi s 3:2 (30:32, 23:25, 25:17, 25:22, 15:13). U sjajnoj atmosferi pune dvorane domaći su odigrali dva gotovo savršena seta i poveli 2:0, no srpski prvak je uspio okrenuti utakmicu u svoju korist.

Kaštelani su u prva dva seta igrali poen za poen, uz dugačke izmjene, čvrsti blok i raznovrstan napad. Vrhunske obrane i uigranost donijele su im zasluženu prednost od 2:0, što je unijelo dodatno uzbuđenje među navijače. No, u trećem setu došlo je do pada u igri, dok je Zvezda podignula tempo i smanjila na 2:1.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Četvrti set ponudio je novu borbu za svaki poen. Ribola Kaštela imala je nekoliko prilika za odvajanje, držala priključak do 20:22, ali nije uspjela izdržati završni pritisak pa su gosti iz Beograda izjednačili na 2:2. U odlučujućem, petom setu gledali smo novo pripetavanje, ali Zvezda je u ključnim trenucima obranila dvije gotovo nemoguće lopte i prelomila meč u svoju korist.

Unatoč porazu, publika je svjedočila vrhunskoj odbojkaškoj predstavi protiv jednog od najjačih klubova regije.

Rančić: “Ponosan sam na moje momke, ovo je bila vrhunska borba”

Glavni trener Ribole Kaštela, Ivan Rančić, bio je ponosan na izvedbu svoje momčadi:

– Čestitam Zvezdi na pobjedi, iako ne bi bilo nezasluženo da smo i mi slavili protiv jednog velikog favorita, sjajno posložene i iskusnije ekipe s puno većim budžetom. Ponosan sam na moje momke koji su letjeli terenom. Šteta što nismo kapitalizirali vodstvo od 2:0. Realno je da smo pali u trećem setu, očekivano i za starije ekipe, a kamoli ne za nas. U četvrtom se vodila bitka za svaki poen, a peti set – lutrija. Na 12:12 nismo iskoristili čistu loptu, a oni su izvukli nemogući blok od Ćibića. To je sport, moglo je otići i na našu stranu.



Mislim da smo puno profitirali kao mlada momčad, vidljivo je da rastemo. Puno nam znači povratak Ćibića i nadam se da ćemo ovako nastaviti u prvenstvu. Sad ćemo se dobro odmoriti i pripremiti za ono što slijedi.

Jevtić: “Ovo je moglo završiti i drugačije”

Trener Crvene Zvezde Ivica Jevtić zahvalio je domaćinu na gostoprimstvu i čestitao Riboli Kaštela na odličnoj igri:

– Utakmica je mogla završiti i drukčije, i bilo bi zasluženo. Ovoga puta prevagnulo je na našu stranu – rekao je Jevtić.

Uzvrat u Beogradu

Uzvratna utakmica igra se u četvrtak, 20. studenoga, u Beogradu, gdje će Kaštelani pokušati ponoviti sjajnu igru i izboriti iznenađenje.