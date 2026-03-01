Ribola Kaštela izgubila od Centrometala nakon vodstva u prvom setu

U 15. kolu Superlige OK Ribola Kaštela je pomalo neočekivano s 1:3 (25:14, 23:25, 22:25, 23:25) izgubilo od OKM Centrometal. Nakon što su odlično ušli u utakmicu i za samo 22 minute s 11 razlike dobili prvi set, izgledalo je kako neće imati većih problema s Međimurcima. No, već u drugom setu su gosti iz Nedelišća pokazali da se na njih i te kako treba računati i onda je krenula borba za svaki poen. +1, +2, +3 na jednu, pa na drugu stranu do završnica setova, koje su na kraju pripale ekipi Centrometala.

Nakon što se ozlijedio prvi tehničar Ivo Mustapić OK Ribola Kaštela, zamijenio ga je mladi Lovro Maglica: „Čestitam ekipi Centrometala na odlično odigranoj utakmici. Mi smo prvi set dobro odigrali, ušao sam kad je ozljeđen Mustapić, dali smo sve od sebe, ali, nažalost, nismo uspjeli. Teška utakmica, jak protivnik....Prespavat ćemo, dobro analizirati i fokus prebaciti na sljedeće kolo”.

Na kraju jedna zanimljivost - Ribola ukupno bilježi 4 poena više od Centrometala 93:89, a više od trećine – 30 - kod gostiju je ostvario jedan od najiskusnijih igrača Lige Ivan Raič. U kaštelanskoj momčadi najefikasniji su bili Anderson s 21 poenom, Kulušić s 18 i Riazanov sa 14.