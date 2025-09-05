Ribarska fešta u Planome uz Matka i Branu

Tradicionalna ribarska fešta u Planome održat će se u subotu, 6. rujna 2025. na igralištu Put Karanušića, s početkom u 21 sat.

Za odličnu atmosferu pobrinut će se dobro poznati glazbeni dvojac Matko i Brane, koji će svojim hitovima i energijom rasplesati i zabaviti sve generacije.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Fešta u Planome, koja je postala nezaobilazan događaj kasnoljetnog druženja, okuplja lokalno stanovništvo i posjetitelje željne dobre zabave, tradicionalne hrane i pravog dalmatinskog štiha.

Posebno ističemo kako je Grad Kaštela generalni sponzor ovog događanja, čime još jednom potvrđuje svoju podršku očuvanju i promociji kulturnih i zabavnih manifestacija koje povezuju lokalnu zajednicu.

Ulaz je slobodan, a svi su dobrodošli!

Vidimo se u Planome!