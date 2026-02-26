Riba vam se lijepi za tavu? Radite jednu veliku grešku

Peći ribu na tavi zvuči jednostavno, ali u praksi se često zalijepi, raspadne ili ostane bez željene hrskave korice. Dobra vijest je da problem nije u ribi - nego u nekoliko sitnih koraka koje većina preskače.

1. Riba mora biti suha

Najčešća pogreška je stavljanje vlažnog fileta na tavu. Površinu ribe prije pečenja treba dobro posušiti papirnatim ubrusom. Vlaga je neprijatelj hrskavosti jer sprječava stvaranje korice i potiče lijepljenje.

Ako pečete ribu s kožom, kožu također treba osušiti - upravo će ona postati najhrskaviji dio.

2. Tava mora biti dovoljno zagrijana

Riba se lijepi kada tava nije dovoljno vruća. Prvo zagrijte suhu tavu, zatim dodajte ulje i pričekajte da postane lagano svjetlucavo. Tek tada stavite ribu.

Jednostavno pravilo: ako file ne “zacvrči” odmah po dodiru s tavom, još nije vrijeme za okretanje.

3. Ne dirajte ribu prerano

Najveća greška je pokušaj okretanja prerano. Riba će se sama odvojiti od površine kada se formira korica. Ako je pokušate podignuti i osjetite otpor, pustite je još malo.

Kod fileta s kožom peče se prvo strana s kožom i to dulje nego druga strana - često i do 70% ukupnog vremena pečenja.

4. Nemojte pretrpati tavu

Ako u tavu stavite previše komada odjednom, temperatura pada i riba počinje puštati vlagu. Rezultat je kuhanje umjesto pečenja. Bolje je peći u dvije ture nego izgubiti koricu.

5. Malo brašna - ali tanko

Ako želite dodatnu sigurnost, file možete vrlo lagano pobrašniti i otresti višak. Tanki sloj brašna pomaže u stvaranju korice i smanjuje lijepljenje, ali ne smije biti debeo jer će riba djelovati teška i masna.

Hrskava korica nije stvar sreće nego kontrole vlage, temperature i strpljenja. Kad se poštuju ova pravila, riba će imati zlatnu, hrskavu površinu, a unutrašnjost će ostati sočna - bez raspadanja i bez borbe s tavom.