Revija narodnih nošnji u Kuli Kamerlengo

U sklopu 55. Trogirskog kulturnog ljeta, večeras s početkom u 20:00 sati u impresivnom ambijentu Kule Kamerlengo, održat će se Revija narodnih nošnji u izvedbi KUD-a Kvadrilja.

Ova jedinstvena večer posvećena je očuvanju bogate hrvatske baštine kroz prezentaciju autentičnih narodnih nošnji. Posjetitelji će imati priliku uživati u dojmljivoj modnoj šetnji kroz povijest, tradiciju i kulturni identitet, uz prezentaciju svake nošnje.

Revija se održava pod vedrim nebom Trogira, u prostoru Kule Kamerlengo, čime dodatno dobiva na posebnosti i simbolici.

Ulaz je slobodan, a svi su dobrodošli da zajedno odamo počast ljepoti naše tradicije.