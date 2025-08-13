Republika Hrvatska ponovo uputila Canadair CL-415 u Crnu Goru

U skladu s Odlukom Vlade RH o prelasku granice Oružanih snaga RH radi pružanja humanitarne pomoći u inozemstvu, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić donio je naredbu o upućivanju protupožarnih zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u Crnu Goru radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara.

Jedan protupožarni avion Canadair CL-415 s posadom iz sastava 855. protupožarne eskadrile 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva upućuje se danas 13. kolovoza 2025. godine u Crnu Goru kako bi pružio pomoć u gašenju požara.

Tročlana posada Canadaira koju čine dva pilota i jedan tehničar letač polijeću na požarište u Crnu Goru, povratak u Republiku Hrvatsku je planiran danas nakon završetka angažmana u gašenju požara.

“Spremni smo za izvršenje svih zadaća koje su stavljene pred nas, posebice ako provedbom tih zadaća pomažemo u zaštiti imovine i ljudskih života”, poručio je zapovjednik snaga koje se danas upućuju u Crnu Goru.

Podsjetimo, jedan Canadair Hrvatskog ratnog zrakoplovstva bio je angažiran jučer, 12. kolovoza 2025. na gašenju požara u Crnoj Gori.