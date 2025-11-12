Reorganizacija Banovine prošla, bit će lakše zaposlenima: Umjesto devet, ubuduće 15 upravnih odjela

Nakon duge i opsežne rasprave oko reorganizacije ustroja službi u Banovini (a bilo je svega i svačega, od primjedbi vladajućim da su gradsku upravu pretvorili u samoupravljanje jer su prepustili zaposlenicima da odlučuju što valja, što ne, jesu li preopterećeni ili ne; do ubacivanja demografskih problema i pada broja stanovnika u Splitu za deset posto između zadnja dva popisa stanovništva), zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić ukratko se osvrnula na većinu pitanja vijećnika.

-Cilj je učinkovita gradska uprava, bude ljudima teško... - razumije zaposlenike u Banovini gradonačelnik Šuta. Govorilo se dosta i o prometu, o gužvama, manjku parkirališta, pa je novost Upravni odjel za promet. Društvene djelatnosti (sport, obrazovanje, demografija) također postaju zasebni odjeli. Uglavnom, sad će biti 15 upravnih odjela u odnosu na dosadašnjih devet koji su pak imali dosta odsjeka.

-To ne mora značiti povećanje broja zaposlenih jer nikad ne znate tko će se javiti na natječaje, mogu to biti ljudi unutar sustava pa neće doći do novog zapošljavanja... - napomenula je voditeljica Odsjeka za ljudske potencijale Kristina Nuić Prka.

Dva sata kasnije, krenulo je glasovanje: prisutno je 31 gradskih vijećnika, a 16 je diglo ruke ZA (među njima i bivši SDP-ovac Davor Matijević, s time praktički osigurao prolaz, usvajanje ove točke), dok je četvero bilo suzdržano, među njima i Katarina Prnjak.