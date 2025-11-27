Rekordni 17. Crofish nadmašio očekivanja: Fantastičan gastro i program za djecu upotpunili stručni dio sajma

Međunarodni sajam ribarstva, ribarske opreme, akvakulture, sportskog ribolova i sportova na vodi zablistao je u 17. izdanju. Ovogodišnji Crofish okupio je 75 izlagača iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Španjolske i Poljske, te je bio proširen na cjelokupnu površinu dvorane Žatika. Na unutarnjem i vanjskom izložbenom prostoru predstavljeni su svi ključni ribolovni sektori te oprema za sportove na vodi, specijalizirana zaštitna odjeća i drugi proizvodi vezani uz ribarstvo i nautiku, a sajam je tijekom tri dana privukao više tisuća posjetitelja iz zemlje i inozemstva.

Ulaz na sajam bio je besplatan uključujući plovila Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, hrvatska, talijanska i slovenska ribarska plovila, te dva turistička broda izložena na gradskoj rivi.

Sajam je obilovao i stručnim događanjima: od panela s temom stanja u hrvatskom ribarstvu, predstavljanja različitih projekata, prezentacija inovativnih ribarskih uređaja i tehnika, do susreta koćara, LAGUR-a i ostalih dionika u ribarstvu. Održana su specijalizirana predavanja policije i vojske, kao i gostujuća predavanja domaćih i međunarodnih znanstvenika te druge aktivnosti koje približavaju proizvode ribarstva javnosti i turističkom tržištu.

Za ljubitelje podvodnih aktivnosti na sajmu je predstavljen ronilačko-edukativni projekt Pogled u plavo. U grijanom šatoru bio je postavljen 10-metarski grijani bazen u kojem su mali posjetitelji mogli isprobati svoje prvo ronjenje uz stručnu pratnju instruktora. Aktivnost je bila besplatna, a više od 150 djece uživalo je u zaronu i razgledavanju podvodne izložbe fotografija Marjana Radovića.

Organizirano je i dvadesetak predstava i edukativnih radionica za djecu, u kojima je sudjelovalo više od 600 mališana. Kroz stručna predavanja i animirane radionice djeca su učila o invazivnim vrstama u Jadranskom moru te upoznala osnove dječjeg ribolova na zabavan i edukativan način.

Bogat i raznolik program sajma dodatno je upotpunjen mirisima i okusima vrhunskih gastronomskih delicija pripremljenih u gastro zoni. Program je otvorio chef Domagoj Barišić, nakon čega su se publici predstavili chefovi Gianpaulo Sardot, Marko Obradović, Petar Stojković, Anka Janko, Carla Brigliadori, Saša Pribićević, Aleksandar Stefanov, Martin Vižintin i Antonio Brajković. Među ostalim su izveli zanimljiv tuna show, pripremali specijalitete od bakalara, dok su gosti iz ŠRD Đurđenovac donijeli dašak slavonske kuhinje, pripremajući fiš paprikaš, šarana na rašljama i perkelt od soma, a gosti iz O.P. Bivalvia Veneto s.c. nudili svježe školjke.

Na moru ispred Poreča održano je čak pet sportskih natjecanja – CROFISH kupovi u jedriličarenju za najmlađe (u klasi Optimist), u podvodnom ribolovu, u udičarenju i SUP (Stand Up Paddle) regata, te natjecanje u udičarenju na slatkim vodama i na barama Cerovlje. Više od 200 natjecatelja odmjerilo je snage usprkos vjetru, hladnoći i valovima.