Rekordna Tripicijada u Sinju: Evo tko je najbolje spremio ovu deliciju

U sklopu Krnjevalskih dana, pod velikim šatorom na Trgu dr. Franje Tuđmana, održana je Tripicijada, omiljena gastronomska manifestacija koja slavi tripice kao autohtonu sinjsku deliciju. Organizator događaja bio je Grad Sinj, a meštar od fešte bio je Edo Crljen.

Sinj je oduvijek prepoznat kao gastronomski kraj, poznat po bogatoj tradiciji domaće kuhinje i njegovanju autohtonih recepata koji se prenose generacijama. Upravo je Tripicijada jedna od manifestacija koja snažno potvrđuje taj identitet i dodatno promovira lokalnu gastronomsku baštinu.

Ove godine sudjelovalo je ukupno 30 ekipa, što je ujedno i najveći broj natjecatelja do sada, dok je zbog ograničenog prostora čak 17 ekipa ostalo ispod crte. Uz domaće predstavnike iz Sinja i Cetinske krajine, sudjelovale su i ekipe iz Mostara, Bihaća, Zagreba te otoka Hvara. Podijeljeno je oko 800 porcija ove tradicionalne delicije.

Prema ocjeni stručnog žirija, prvo mjesto osvojila je deveteročlana ekipa ‘Dream Team’ iz Otoka. Drugo mjesto pripalo je ekipi ‘Domaćice’, dok su treće mjesto osvojile ‘Tete iz vrtića’, obje ekipe iz Sinja. Nagrade je dodijelio sinjski gradonačelnik Miro Bulj koji nije krio zadovoljstvo vrhunskom feštom i šušurom na sinjski način.

Posebno ističemo kako je tvrtka NIRS donirala prvu nagradu, top za punjenje kobasica kao i tanjure, stolnjake i žlice za sudionike i posjetitelje, čime je dodatno obogatila ovu gastronomsko-kulturnu manifestaciju.

Tripicijada je još jednom pokazala koliko je važna za očuvanje tradicije, zajedništva i promociju lokalne gastronomije. Interes ekipa i posjetitelja iz godine u godinu raste, što potvrđuje značaj ove manifestacije za grad i cijelu Cetinsku krajinu.

Grad Sinj nastavlja s potporom događajima koji čuvaju identitet i običaje našega kraja te se već sada veselimo idućem izdanju Tripicijade.