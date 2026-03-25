Rekordna posjećenost trećeg izdanja Dječjeg sveučilišta u Splitu

Treće izdanje Dječjeg sveučilišta održano je u utorak, 24. ožujka 2026. godine u amfiteatru Zgrade tri fakulteta u Splitu. Više od dvjesto djece raznih osnovnoškolskih uzrasta sudjelovalo je na predavanju naziva "Od Pola do Ekvatora: putovanje kapljice mora". Doc. dr. sc. Marin Vojković, dr.sc. Natalija Dunić, dr. sc. Suzana Antunović, te izv. prof. dr. sc. Jadranka Šepić su kroz kombinaciju pripovijedanja, igre i praktičnih eksperimenata, kroz interaktivan način educirali polaznike o funkcioniranju globalne oceanske cirkulacije. Mali znanstvenici su iz prve ruke, putem eksperimenata s vodom, otkrivali načine kako nastaju duboke morske struje, koje su odgovorne za reguliranje klime našeg planeta i donošenje hrane i života u dubokim oceanima.

Dječje sveučilište je jedinstven europski format popularizacije znanosti namijenjen djeci u dobi od 8 do 14 godina, koji im omogućuje da znanost dožive iz prve ruke, u pravom sveučilišnom okruženju. Program se istovremeno odvija u partner-gradovima Kielu (Njemačka) i Brestu (Francuska).

U sklopu Dječjeg sveučilišta znanstvenici djeci održavaju kratka i interaktivna predavanja o uzbudljivim temama, prilagođena njihovoj dobi i načinu razmišljanja. Posebnost ovog koncepta jest aktivno sudjelovanje djece, koja preuzimaju uloge moderatora, pomažu tijekom predavanja i postaju ravnopravni sudionici znanstvenog iskustva. Za roditelje i pratitelje organiziran je prijenos uživo ispred predavaonice, dok je ulaz u dvoranu rezerviran isključivo za djecu, čime se stvara autentičan doživljaj „pravog sveučilišta“.

Podsjećamo, prva dva izdanja Dječjeg sveučilišta su se, putem igre i istraživačkog pristupa, bavila temama poput uloge različitih organizama u očuvanju stabilnosti morskih ekosustava, te financijskog i poduzetničkog opismenjavanja djece i mladih. Program će se nastaviti četvrtim izdanjem u listopadu 2026. godine.

Više o projektu:

Science Comes to Town međunarodni je projekt financiran kroz program Obzor Europa, čiji je cilj povezivanje znanosti i građana kroz godinu dana javnih događanja i interaktivnih aktivnosti u tri europska grada – Splitu, Kielu i Brestu. Kroz više od tisuću aktivnosti, u koje će biti uključeno više od 70 partnera, gradovi sudionici postat će živi laboratoriji i mjesta susreta znanosti i građana. Program obuhvaća festivale, radionice, rasprave i različite kreativne formate, a očekuje se sudjelovanje više od 1,5 milijuna građana.

Glavni partneri projekta u Hrvatskoj su Grad Split, Sveučilište u Splitu, Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i Institut za oceanografiju i ribarstvo. Pridruženi partneri su: Gradska knjižnica Marka Marulića, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Fotoklub Split, Kino klub Split, Jedriličarski klub Zenta, Udruga za robotiku "Inovatic" i Zajednica tehničke kulture grada Splita.