Rekordan proračun u Klisu: Ovo su veliki projekti za iduću godinu

Općinsko vijeće Klisa donijelo je proračun za 2026. godinu u iznosu većem od 16 milijuna eura, potvrdio je načelnik Jakov Vetma. Glavnina iznosa bit će usmjerena u infrastrukturne projekte, obnovu kulturne baštine i unaprjeđenje javnih sadržaja.

Ključne investicije najavljene za 2026.

Prema planu, sljedeće godine očekuju se:

• obnova obzida tvrđave Klis

• dovršetak izgradnje vrtića u Klisu te rekonstrukcija vrtića u Prugovu

• rekonstrukcija glavne ulice u Konjskom

• izrada urbanističkog plana uređenja središta Klisa

• obnova crkve sv. Ante na Megdanu

• uređenje ulica na području zagore

• dovršetak izgradnje mrtvačnice u Brštanovu

• otkup zemljišta za javne potrebe, uključujući lokaciju za novu školu

• dovršetak ulica Perići i Mezanovci

• završna faza kanalizacijske mreže u Klisu

• postavljanje nove javne rasvjete na području cijele općine

• uređenje suvenirnice u prostoru pošte

Povećanja u socijalnim programima

Proračunom je predviđeno i povećanje sredstava za socijalne programe, rad udruga, vatrogastvo te održavanje komunalne infrastrukture.

Načelnik je istaknuo da Općina nastavlja aktivnosti na katastarskoj izmjeri, dok su pred stanovnicima i kapitalni projekti poput tunela kroz Kozjak te početka radova na sportskom centru Vučevica.

Vetma je zahvalio Splitsko-dalmatinskoj županiji na potpori te poručio da će se paralelno provoditi i manji radovi prema prijedlozima građana.