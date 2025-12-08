Rekordan proračun u Klisu: Ovo su veliki projekti za iduću godinu

Općinsko vijeće Klisa donijelo je proračun za 2026. godinu u iznosu većem od 16 milijuna eura, potvrdio je načelnik Jakov Vetma. Glavnina iznosa bit će usmjerena u infrastrukturne projekte, obnovu kulturne baštine i unaprjeđenje javnih sadržaja.
Ključne investicije najavljene za 2026.
Prema planu, sljedeće godine očekuju se:
• obnova obzida tvrđave Klis
• dovršetak izgradnje vrtića u Klisu te rekonstrukcija vrtića u Prugovu
• rekonstrukcija glavne ulice u Konjskom
• izrada urbanističkog plana uređenja središta Klisa
• obnova crkve sv. Ante na Megdanu
• uređenje ulica na području zagore
• dovršetak izgradnje mrtvačnice u Brštanovu
• otkup zemljišta za javne potrebe, uključujući lokaciju za novu školu
• dovršetak ulica Perići i Mezanovci
• završna faza kanalizacijske mreže u Klisu
• postavljanje nove javne rasvjete na području cijele općine
• uređenje suvenirnice u prostoru pošte
Povećanja u socijalnim programima
Proračunom je predviđeno i povećanje sredstava za socijalne programe, rad udruga, vatrogastvo te održavanje komunalne infrastrukture.
Načelnik je istaknuo da Općina nastavlja aktivnosti na katastarskoj izmjeri, dok su pred stanovnicima i kapitalni projekti poput tunela kroz Kozjak te početka radova na sportskom centru Vučevica.
Vetma je zahvalio Splitsko-dalmatinskoj županiji na potpori te poručio da će se paralelno provoditi i manji radovi prema prijedlozima građana.