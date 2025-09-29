Rekordan prelazak La Manchea: 125 migranata u jednom brodu, poginulo najmanje troje

Mali brod prešao je La Manche u subotu prevozeći 125 ljudi, što je najveći broj ljudi ikada koji je putovao u jednom plovilu. Prelazak nadmašuje rekord postavljen u kolovozu kada je 106 ljudi pokušalo putovanje u jednom brodu, piše BBC.

Podaci Ministarstva unutarnjih poslova pokazuju da je 895 migranata prešlo La Manche u 12 brodova u subotu, dok je oko 33 000 ljudi to učinilo od početka 2025.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

To se događa nakon što je još jedan migrant poginuo pokušavajući prijeći La Manche, a tijelo je pronađeno u nedjelju ujutro na plaži u blizini Boulogne-sur-Mera u sjevernoj Francuskoj, prema novinskoj agenciji AFP.

Dob i nacionalnost osobe još nisu poznati, a francuski mediji izvještavaju da se radilo o mladoj odrasloj osobi.

Istraga će utvrditi postoji li veza između najnovije smrti i pokušaja prelaska u blizini Equihen-Plagea, malo sjevernije od Boulogne-sur-Mera, rekla je za AFP tužiteljica lučkog grada Cécile Gressier.

Tamo je pronađena 49-godišnja žena koja je patila od hipotermije i prevezena je u bolnicu.

Dvije Somalijske žene također su poginule kada je njihov improvizirani brod u subotu doživio poteškoće, a broj smrtnih slučajeva od pokušaja ilegalnog prelaska granice između Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva ove godine sada je najmanje 27.

U subotu je, među mnogim pokušajima prelaska granice improviziranim brodovima zahvaljujući povoljnom vremenu, 14 zahtijevalo hitne službe, priopćila je Pomorska prefektura Kanala i Sjevernog mora (Prémar) u priopćenju za javnost.

Unatoč stalnom povećanju francuskih resursa za sprječavanje opasnih prelazaka - uz značajnu financijsku potporu Ujedinjenog Kraljevstva - nema znakova da se pokušaji usporavaju.

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva pod sve je većim pritiskom zbog broja prelazaka malim brodovima i zahtjeva za azil, s više od 50.000 ljudi koji putuju otkako su laburisti došli na vlast u srpnju 2024.

Ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmood rekla je da krijumčari ljudi "pustoše naše granice" i obećala da će "vratiti red u naš imigracijski sustav".