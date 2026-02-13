Rekordan interes za majstore: U 2025. položeno 900 majstorskih ispita

U protekloj 2025. godini ukupno je položeno 900 majstorskih ispita, najviše za majstorska zvanja majstor elektroinstalater, majstor frizer, majstor autoserviser, majstor automehaničar, majstor kuhar te majstor vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije. Riječ je kontinuiranom porastu broja majstora – u 2023. položeno je 777 majstorskih ispita, a u 2024. njih 884.

Majstorska zvanja su vrlo cijenjena u Hrvatskoj i u Europi, a stječu se polaganjem majstorskog ispita. To su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti, a mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta. Riječ je kompleksnom ispitu kojim se dokazuje najveća razina obrazovanja u obrtništvu, razina 5 prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. U brojnim zanimanjima položen majstorski ispit daje pravo na otvaranje obrta, odnosno samostalno obavljanje zanimanja - samozapošljavanje. Također, majstorski ispit je jedan od preduvjeta koji omogućuje primanje učenika na praktični dio naukovanja.

„Majstorska diploma označava visoku razinu stručnosti i odgovornosti te vladanje svojom strukom što jamči kvalitetu proizvoda i usluga. Drugim riječima, majstorska diploma je pečat kvalitete. Posljednjih godina majstori su izuzetno traženi, plaćeni i cijenjeni, s obzirom da potražnja višestruko premašuje ponudu, unatoč porastu broj majstora. Najvažnije, riječ je o zanimanjima bez kojih naša svakodnevnica ne bi funkcionirala te o zanimanjima prošlosti, sadašnjosti, ali i budućnosti. Razvoj tehnologije i umjetne inteligencije neće moći zamijeniti vještine, iskustvo i majstorstvo. Zlatne ruke su nezamjenjive, velik je uspjeh cijelog sustava da sve više svijest o tome prevladava u javnom prostoru, ali i u svijesti mladih i njihovih roditelja kojima je sve češće obrtničko zanimanje prvi izbor“, naglasio je predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil pri potpisivanju 400 majstorskih diploma s posljednjeg roka u prosincu.

Još jedna javna ovlast Komore je i stručno osposobljavanje pa je tako u prošloj godini položeno 1.062 ispita o stručnoj osposobljenosti u zanimanjima priprematelj jednostavnih jela i slastica, maser, keramičar, poslužitelj jela i pića, cvjećar – aranžer te vulkanizer. I u ovom segmentu strukovnog obrazovanja ostvaruje se kontinuiran rast proteklih godina – u 2023. položeno je 770 ispita, a u 2024. 971 ispit.