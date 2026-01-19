Rekonstrukcija županijskih cesta u općini Klis: Prvo na redu Konjsko, slijedi centar i ključne prometnice

U Županijskoj upravi za ceste danas je održan radni sastanak na kojem je potvrđena dinamika pripreme rekonstrukcije županijskih cesta na području općine Klis. Informacije je objavio načelnik Općine Klis Jakov Vetma, istaknuvši kako se već kreće u konkretne korake – od javne nabave do zajedničkog financiranja radova.

"Danas smo održali radni sastanak u Županijskoj upravi za ceste. Petar Škorić, ravnatelj ŽUC-a, upoznao nas je s dinamikom pripreme rekonstrukcije županijskih cesta na području naše općine", poručio je Vetma.

Konjsko prvo: Raspisuje se javna nabava, radovi na proljeće

Kao prvi zahvat najavljena je rekonstrukcija Ulice Domovinskog rata u Konjskom. Prema riječima načelnika, javna nabava raspisuje se odmah, a obuhvat radova ide "od Verone do vrha Čulića klanca".

"Prva na redu je Ulica Domovinskog rata u Konjskom za koju se odmah raspisuje javna nabava, a rekonstruirat će se od Verone do vrha Čulića klanca", objavio je Vetma, dodajući da će projekt zajednički financirati ŽUC i Općina Klis.

"ŽUC i Općina Klis zajedno će financirati cijeli projekt. Radove očekujemo tijekom proljeća", naveo je.

Paralelno s pripremom radova u Konjskom, radi se i na otkupu zemljišta za važne prometnice koje povezuju Rupotinu i centar Klisa, kao i za staru klišku cestu.

"Radi se i na otkupu zemljišta za ulice Petra Kružića i Kneza Trpimira, tj. ulice od Rupotine do centra Klisa te stare kliške ceste", istaknuo je načelnik.

Centar Klisa: Pločnici i rasvjeta do sezone, granitne kocke na jesen

Načelnik Vetma posebno je naglasio i radove u samom centru Klisa. U tijeku su aktivnosti vezane uz izmještanje instalacija te izgradnju pločnika s ambijentalnom rasvjetom, a završetak se očekuje do početka turističke sezone.

"Radovi na izmiještanju instalacija te izgradnji pločnika s ambijentalnom rasvjetom u centru Klisa bit će gotovi do sezone", poručio je.

Najavljena je i promjena u završnoj obradi kolnika: umjesto asfalta, na jesen bi se trebale ugraditi granitne kocke, što bi centru trebalo dati uređeniji i atraktivniji izgled.

"Na naš prijedlog na jesen krećemo s ugradnjom granitnih kocaka umjesto asfalta kako bismo imali puno ljepši centar", objavio je Vetma.

Nakon Konjskog i centra – uređenje i drugih županijskih cesta

Sastanak se, kako navodi načelnik, nije zaustavio samo na aktualnim zahvatima, već se razgovaralo i o daljnjim planovima na drugim županijskim cestama na području općine.

"Dotakli smo se i uređenja ostalih županijskih cesta na kojima ćemo zajedno raditi nakon što završimo cestu kroz Konjsko i sam centar Klisa", zaključio je Vetma.