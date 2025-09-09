Rekonstrukcija Ljetnog kina Bačvice: Uduplan kapacitet, novi pristup, šankovi i sanitarni čvorovi, a niti jedan bor neće 'platit'!

Ovog ljeta, kao uostalom i prošlih, tražila se karta više za predstave u Ljetnom kinu Bačvice: ekipa zadužena za program na čelu s umjetničkim direktorom Kine Mediteran Alenom Munitićem radila je dobar posao koji je privukao stvarno respektabilan broj Splićana (ali i pokojeg gosta) u najboljim godinama. Ljetna atmosfera u jednoj od preostalih oaza građanstva vidjela se i po ‘fili’ za kupnju karata, makar je nabava ulaznica preko Interneta odavno – online. Nisu se Splićani bunili čekati u redu, valjda se neće buniti niti kada uskoro Ljetno kino Bačvice zatvori vrata...

U redu, neće to biti za stalno, a valjda neće biti ni usred sezone. Ovako šture, manjkave informacije što se tiče datuma i drugih okolnosti rekonstrukcije Ljetnog kina Bačvice možete zahvaliti gradskoj upravi. U Banovini naime nisu najozbiljnije shvatili naš upit vezano za cijeli postupak pa je evo prošlo dva tjedna od kada smo ih priupitali što će se točno događati na Bačvicama, a od odgovornih smo dobili – šipak. Kako bi se to nekad fino reklo, dakle shvatili ste, unatoč nekoliko naših poziva i ‘požurnica’, nisu pokazali posebnu želju da ovakve servisne informacije stignu od građana.

Cijeli projekt je krenuo s izradom projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Ljetnog kina Bačvice, samo taj dio je vrijedio 60 tisuća eura bez PDV-a.

Ono najvažnije je da bi se kapacitet, kako su najavili iz Grada Splita, Ljetnog kina Bačvice trebao povećati na 600 gledatelja (u odnosu na aktualnih 300 stolica, makar se i proteklih godina taj broj znao povećati jednim maštovitim korištenjem zidića), uz obećanje kako niti jedno stablo neće ‘platit’ taj zahvat.

-Kino će proširiti kapacitet te osuvremeniti djelatnost, a poradit će se i na uređenju okoliša. Armiranobetonska konstrukcija projekcijskog zida bit će sanirana, a pozicija gledališta ostati ista.

Projektno-tehnička dokumentacija mora biti izrađena u skladu s horizontalnim načelom „ne nanosi bitnu štetu“... Sezonski, ljetno kino Bačvice, po obnovi trebalo bi imati minimalno 80 dana rada, te kad se uzmu u obzir prosječne vremenske prilike na lokaciji, približno 15 večernjih termina za ostala događanja koja su komplementarna s osnovnom namjenom (koncert, kazalište, druge manifestacije). Kino će zadržati lokaciju projekcijskog ekrana i orijentaciju gledališta na istom mjestu zbog orijentacije platna prema zapadu (zalazak ne ometa početke projekcija jer je zasjenjen krošnjama stabala). Postojećom orijentacijom se najbolje iskorištava praznina bez stabala te je moguća eventualno minimalna korekcija položaja platna i visina bine. - to su ključne informacije, uz napomenu kako će se rekonstrukcijom obuhvatiti i danas obavezni normativ, dakle osiguranje pristupa kinu i gledalištu za osobe s invaliditetom, nove sanitarne prostorije, obnova šanka,…

Kakav je planirani hodogram aktivnosti, kada bi se moglo očekivati početak radova i koliko će trajati, nisu nam dakle odgovorili iz Grada Splita, ali neslužbeno se spominje kraj godine kao neko okvirno vrijeme za krenuti s uređenjem Kina Bačvice po projektu tvrtki Prostorne taktike i NFO, za što je nedavno iz Banovine izdana i građevinska dozvola, a završetak bi svakako trebao biti prije iduće ljetne sezone...