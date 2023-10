"REKLA SAM DA, DA, DA" Sandra Perković šokirala objavom, uslijedile su čestitke

Sandra Perković oduševila je svoje pratitelje dijeleći fotografiju na kojoj pozira u bijeloj haljini s velom, što je mnoge podsjeti na vječanicu. Uz fotografiju je napisala: 'Rekla sam da, da, da'. Međutim, kasnije je razjasnila da je riječ o djevojačkoj večeri, nazivajući sebe 'budućom mladom'.

Sandra će se vjenčati s Edisom Elkasevićem krajem godine. Njihova zaruka obznanjena je kada je Sandra na Novu godinu podijelila sretne vijesti, napisavši: 'Zbogom 2022., dobrodošla 2023. Volim vas sve. Buduća gospođa Elkasević', uz fotografiju svog zaručničkog prstena.

Par se poznaje još od Sandrine 15. godine. Edis je postao njen trener godinu dana kasnije, a njihova romantična veza započela je šest godina poslije.

U intervjuu za InMagazin, Sandra je podijelila više informacija o zarukama, rekavši: '2022. godina se pokazala zaista kao moja godina, jer sam se 31.12. zaručila nakon deset godina veze s osobom koju volim najviše na svijetu i mislim da mi nije mogla bolje završiti, a 2023. bolje početi. Ne bih htjela u detalje, to je naša mala tajna. Ali mislila sam u više navrata već da će me zaručiti pa se to nije dogodilo, tako da neću reći da sam prestala vjerovati nego sam jednostavno pustila da se to dogodi. I stvarno, bilo je u Londonu, gradu koji meni jako puno znači. Zezala sam se da sam se 2012. vratila zlatna s Olimpijade, 2017. sa Svjetskoga, a 2022. čak i dijamantna. Izabrao je najljepši grad, najbolje mjesto, na najljepši način. Je li kleknuo ili nije, to neka ostane naša tajna, ali ja sam jako kritična i napravio je sve kako treba... Baš me prijateljica pitala jesu li krenule pripreme za svadbu, ali tek sada ću početi nešto smišljati i razmišljati. Imamo neke ideje, ali moramo prvo izabrati hoće li to biti ove ili sljedeće godine, ali želim da u Parizu 2024. baca gospođa Elkasević. Svi me pitaju hoću li ostaviti prezime Perković Elkasović i vjerojatno neću ostaviti Perković, ali nikad se ne zna.'

Na početku 2022. godine, Sandra je podijelila koliko znači njen odnos s Edisom, izjavivši: 'Hvala ti što si svaku moju bitku do kraja sa mnom odigrao, čak i onda kada ne bih pobjedila, učinio bi sve da se osjećam kao pobjednik! Hvala ti što si svaku moju suzu obrisao i što nikada nisi dozvolio da ni pola suze zbog tebe potekne. Hvala ti što si uvijek bio moj oslonac i onda kada sam se osjećala kao da sam jedina na svijetu, što bi me uvijek čvrsto zagrlio i rekao da će sve proći. Hvala ti što si učinio da nikada ne budem tužna, da uvijek volim i osjećam se voljeno! Hvala ti na svemu jedini moj! Sretnih nam deset godina zajedništva, ljubavi, sreće i tuge, uspona i padova, sada kada smo toliko prošli i nismo posustali, idemo do stotke'.

