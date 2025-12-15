Reinerov sin je u pritvoru

Nick Reiner, sin Roba Reinera, uhićen je i nalazi se u pritvoru uz jamčevinu od 4 milijuna dolara (2,9 milijuna funti), prema evidenciji Zatvorskog centra LASD-a.

32-godišnjak je uhićen u nedjelju, a optužen je u ponedjeljak, prenosi BBC.

Reinerovi imaju duboke ubodne ozljede

Reiner (78) legendarni glumac, redatelj i kasnije politički aktivist i njegova supruga, fotografkinja i producentica, pronađeni su mrtvi u nedjelju.

Izvor iz policije rekao je za The Times da je član obitelji na ispitivanju u vezi njihove smrti.

Izvor koji nema ovlasti govoriti za medije o istrazi, ali je upućen u nju, potvrdio je da nema znakova nasilnog upada u njihov dom. Također je kazao da Reinerovi imaju duboke ubodne ozljede, prenosi N1.