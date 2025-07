Reić: "Snovi o Džeki, snovi o Rebiću, a ja ne mogu shvatiti zašto ne angažiraju Ivana Santinija"

Nakon što je Dinamo skinuo suca Dadića koji je navodno sklon Torcidi i Hajduku, Uprava Bijelih od HNS-a je zatražila hitno povlačenje Bruna Marića kao šefa VAR sobe, jer je više puta javno kritizirao Hajduk, njegovu upravu i navijače.

Za HTV razgovarali su Zdravko Reić i dr. Jerko Rošin, arhitekt koji je detaljno upućen u građevinsku problematiku Poljuda.

Dinamo, Hajduk i HNS već su se zakačili oko sudaca i toga tko kome pogoduje, a nije prvenstvo niti počelo, šta će biti kada krene i kolika je odgovornost HNS-a i njegove sudačke komisije u slučaju Dadić i Marić?

- Odgovornost je velika, i HNS-a i Layeca, šefa sudaca. Svaki sudac može pogriješiti, danas srećom imamo ispravke preko VAR-a, ali svatko za kog se utvrde teške pogreške, treba letjeti s liste. Oni koji su zgriješili ne trebaju ostati na listama. Navijači Hajduka i Dinama su žestoki, ali treba priznati da ta dva kluba ne trebaju pomoć sudaca. Dinamo je imao itekako veću prednost u nekim bivšem razdobljima, a treba nije previše zaostajao ni Hajduk. Zato pustimo to, priznajmo da je suđenje prošle sezone bilo znatno bolje nego ranije i treba imati vjeru u novu sezonu i da će se suci delegirati po kriterijima koje utvrđuje Sudačka komisija.

Što je s Antom Rebićem, je li jasno da ne dolazi u Hajduk jer smatra da ponuđenih 400 tisuća eura plus bonusi nisu dovoljni za njegov angažman?

- Rebić ima sva prava, može postavljati svoje uvjete. Ove igrače što je Hajduk dosad doveo, svaka čast, došao je Raci, vidjet ćemo hoće li doći Richter, no akutno pitanje je rješavanje napada, tko će pomoći Marku Livaji. Svi su vidjeli da treba uvoditi bonuse, to sad radi Boban s Dinamom, odavno to radi Mišković s Rijekom, a i drugi klubovi. Sad je jasno da je bivši predsjednik Hajduka Jakobušić zabrazdio, da je njegova "all-in" kombinacija i vjera mnoge ponijela, a sad ispada da je ostavio spaljenu zemlju.

Snovi o Džeki, snovi o Rebiću, a ja ne mogu shvatiti zašto ne angažiraju Ivana Santinija, kompatibilan je s Livajom, sigurno bi dao 10-ak golova, donio bi skok-igru, mogao bi pomoći, a ne bi puno koštao. možda je baš to problem, što je prejeftin. Nadam se da će Livaja dobiti suigrača koji bi mu pomogao, uz Šegu.