Regionalna liga prekida s radom: Srpski klubovi imali su poseban zahtjev, Hrvati to odbili

Nakon 17 godina postojanja Regionalna vaterpolska liga privremeno zatvara svoja vrata. Odluka je to koju je potvrdio Hrvatski vaterpolski savez na svojim službenim stranicama.

Kako je istaknuo Perica Bukić, izvršni dopredsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza i predsjednik Upravnog odbora Regionalne lige, odluka o pauziranju natjecanja donesena je zbog nemogućnosti postizanja zajedničkog dogovora o sustavu natjecanja.

''Klubovi iz Srbije imali su ideju igrati primarno svoje nacionalno prvenstvo te potom završnicu ili samo doigravanje Regionalne lige. To nama u Hrvatskoj nije odgovaralo niti kao način odigravanja lige, niti kao sustav, ali ni terminski. Postoji također još uvijek i otvoreni problem igranja hrvatskih klubova u Kotoru, odnosno tamošnjem bazenu'', pojasnio je Bukić aludirajući na novi naziv bazena u Kotoru.

Bukić pojasnio situaciju

Tamošnji gradski bazen nosi ime Zorana Gopčevića, zapovjednika straže u nekadašnjem logoru Morinj.

Nakon početka napada na Dubrovnik i okolicu, u jesen 1991., u taj logor dovedena su 292 hrvatska branitelja i civila s dubrovačkog područja. Doživjeli su maltretiranja i zlostavljanja, a od posljedica premlaćivanja u logoru su preminule dvije osobe.

''Budući da se u siječnju 2026. igra i Europsko prvenstvo u Beogradu, a što će 'uzeti' dva mjeseca u kalendaru za pripreme i nastupe reprezentacije, došli smo do konačnog zaključka da za sezonu 2025./2026. zamrznemo status Regionalne lige. Mi ćemo u Hrvatskoj, dakle, igrati naše nacionalno prvenstvo i podrazumijeva se kup natjecanje'', istaknuo je Perica Bukić.

Podsjetimo, regionalno klupsko natjecanje, nazvano u startu Jadranska liga, počelo je godine 2008., odnosno u sezoni 2008./2009. U početku su ligu činili klubovi iz Hrvatske, Slovenije i Crne Gore, piše Gol.hr.