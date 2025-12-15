Referendum kao način da građani kažu što misle o "Bačićevom" zakonu? "Možeimati dugoročno štetne posljedice po prostor kao javno dobro"

NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA uputila je klubovima saborskih zastupnika HSS-a, IDS-a i MOST-a poziv na zajedničko djelovanje povodom skorog izglasavanja paketa zakona o prostornom uređenju, gradnji i energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu, uz upozorenje da bi njihova primjena mogla imati dugoročno štetne posljedice po prostor kao javno dobro.

U dopisu koji potpisuje Iris Ukić Kotarac, dipl. iur., ističe se kako je problematičan kumulativni učinak zakona u kombinaciji s postojećim, često zastarjelim prostornim planovima, što može dovesti do ubrzane realizacije zahvata uz smanjene korektivne mehanizme i slabiju stvarnu participaciju javnosti. Posebno se upozorava na pomak odlučivanja prema državnoj razini, čime se smanjuje utjecaj lokalne samouprave i zanemaruju lokalne specifičnosti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Mogućnost referenduma

Iz NLSP-a naglašavaju kako su, unatoč apelima struke i građana, izgledi da će parlamentarna većina usvojiti zakone vrlo izvjesni te kao krajnji demokratski alat ističu mogućnost državnog referenduma. Zbog opsežnosti tog procesa, pozivaju oporbene stranke i građane da se s pripremama započne odmah, uključujući javno informiranje i koordinaciju oko prikupljanja potpisa.

„Ovo nije politički apel, već poziv na institucionalnu odgovornost i dugoročno promišljanje odluka koje imaju trajne učinke na prostor, okoliš i kvalitetu života građana“, poručuje Ukić Kotarac, uz naglasak da će za eventualni referendum biti potreban „svaki, ali baš svaki glas“.

Iz Nezavisne liste Stipe Petrina najavljuju da će se o ovoj temi u narednom razdoblju dodatno obraćati javnosti, s ciljem podsjećanja da referendum ostaje legitimno sredstvo zaštite javnog interesa.