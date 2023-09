REDOVI NA RIVI Splićani navalili na besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera: "Mali postotak ljudi jutros je imao uredan tlak"

Povodom obilježavanja ovogodišnjeg Svjetskog dana srca Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije u suradnji s Klinikom za bolesti srca i krvnih žila KBC Split, Patronažnom službom Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije te Gradskim društvom Crvenog križa Split organizirao je javnozdravstvenu akciju na splitskoj Rivi s početkom u 9.30 sati.

Građanima se mjerio krvni tlak, razina šećera u krvi, određivao se opseg struka i indeks tjelesne mase (ITM). Uz zdravstvene savjete stručnjaka o pravilnoj prehrani, tjelovježbi i zdravim stilovima života, volonteri Crvenog križa su pokaznim vježbama educirali građane o postupcima oživljavanja i prve pomoći.

Važno je spriječiti bolesti srca

"Jako je bitno spriječiti bolesti srca, imamo i u Hrvatskoj i u svijetu najveći mortalitet od bolesti srca. Vrlo je bitno spriječiti te bolesti, a ako se postavi dijagnoza bolesti srca - na vrijeme se liječiti. Za poznate faktore rizika u javnosti se zna, no treba ih otkriti. Često puta neke preventivne akcije su potrebne da bi možda utvrdili neke bolesti koje mogu dovesti do bolesti srce, a to su bolesti tipa dijabetesa, povećanog krvnog tlaka i hiperlipidemije. Ljude ne boli, ali te bolesti ostavljaju posljedice na organizam i zato smo se danas skupili da bi kod nekih građana utvrdili te preventivne čimbenike rizika kako bi spriječili bolesti srca. Ja sam od jutros imala mali postotak ljudi kojima je bio uredan tlak. Puno ljudi ima visok tlak, ali to ne osjećaju", kaže nam dr. Duška Glavaš, kardiologinja sa Klinike za bolesti krvnih žila KBC-a Split.

Krvni tlak lako se izmjeri.

"Preventivna kontrola mjerenja tlaka je metoda koja se brzo napravi, izmjeri, ne boli. Dobro je javiti se obiteljskom liječniku, ali i kardiologu po mogućnosti. Tu nam danas pomažu i naši djelatnici. Nismo tu samo mi kardiolozi već su i naše sestre, kolege iz Zavoda za javno zdravstvo i Crveni križ. Nije problem izmjeriti tlak, imamo automatske tlakomjere, ako se to utvrdi, potrebno se javiti liječniku kako bi na vrijeme dali lijekove i kontrolirali", pojašnjava nam dr. Glavaš.

Zdrav život

Jako je važan zdrav život, zdrava prehrana, kretanje, ali treba i pokušati izbjegavati stresove.

"Ako se pacijent žali na nešto, uvijek treba ozbiljno shvatiti situaciju, puno puta su bezazleni momenti, međutim dogodi se da je to početak maligne aritmije. Nekad se kod mladih ljudi iznenadna srčana smrt može dogodit. Trebamo žurno pristupiti pomoći, pozvati hitnu službu, a u međuvremenu primjenjivati sve metode pomoći uključujući oživljavanje. U zadnje vrijeme imamo puno uspješnih oživljavanja od strane laika i mi smo cijeli jedan lanac života - od naših pacijenata, ukućana, ljudi koji se zateknu u okolici, a zatim dolazi hitna služba koja ih dovodi kod nas na prijem u koronarnu. Svi smo važni, svi smo jedno", kaže nam za kraj dr. Glavaš.