'Rebić vjerojatno nije u formi, ali svi znamo tko je on'

Hajduk je u 1. kolu SHNL-a pobijedio Istru, a u Europi je u prva dva pretkola upisao dvije pobjede i jedan remi. Igru momčad Gonzala Garcije komentirao je HNL trener Roy Ferenčina.

'Što se jučerašnje utakmice tiče, po meni potpuno zaslužena pobjeda Hajduka. Hajduk je odigrao jako dobro, iako mislim da je rezultat trebao biti izraženiji od ovog 2:1. Zamjerka je vezano za realizaciju i tu je Hajduk morao biti puno bolji kako bi osigurao prolaz u prvoj utakmici. Ima uzvrat u kojem je Tirana domaćin, ali Hajduk je u prednosti jer je kvalitetniji', rekao je Ferenčina za Sportklub i osvrnuo se na debi Ante Rebića:

'Svi znamo tko je Rebić. Kada bude spreman, sigurno će biti pojačanje za Hajduk. Vjerojatno sada nije u formi s obzirom na treninge i zbog toga Garcia ga nije previše koristio. Radi se o kvalitetnom i ozbiljnom igraču. Ako će pružati partije kao prije, mislim da je veliko pojačanje'.

Prođe li Dinamo City, Hajduk će u play-offu Konferencijske lige igrati najvjerojatnije protiv poljske Jagiellonije.

'Sljedeća utakmica će pokazati jer nitko ne zna kako će sve skupa ispasti, ali u slučaju prolaza protiv Tirane ima priliku jer Jagiellonia nije momčad koja se ne može proći. To bi bilo odlično za Hajduk, ali i cijeli hrvatski nogomet jer bi dobili na koeficijentu. Vjerujem da će Rijeka izboriti najmanje Konferencijsku ligu te da ćemo imati Hajduk uz Rijeku i Dinamo u Europi. To bi bilo jako dobro i uživali bi u utakmicama', rekao je Ferenčina.