Rebić otkrio kakva je atmosfera u svlačionici Hajduka i koji su mu ciljevi

Odigrao je Ante Rebić (32) do sada ove sezone 17 utakmica za Hajduk u svim natjecanjima, zabio je tri gola uz još tri asistencije. U redove Bilih donio je neprocjenjivo iskustvo i sigurno je da će u nastavku sezone biti jedan od najvažnijih igrača u borbi za toliko željeni naslov prvaka.

No, Rebića nema često u medijima pa je razgovor za HDTV jedinstvena prilika da navijači čuju njegova razmišljanja i planove vezane uz Hajduk, piše tportal.

'Za sada je sve OK, zadovoljan sam, lijepo su me primili suigrači i svi u Hajduku. Već sam se adaptirao, nije bilo teško jer sam došao doma. Istina, nisam nikad do sada igrao u Hajduku, ali za sada je lijepo', kazao je Rebić na početku te otkrio koji su mu ciljevi:

'Nisam ih još ostvario, ali za sada je to da sam fit, da sam spreman i na raspolaganju treneru kako bih svojim primjerom pomogao momčadi i mladim suigračima u Hajduku. Da vodimo Hajduk prema naprijed.'

Kako Ante Rebić ocjenjuje polusezonu Hajduka u SHNL?

'Može to i bolje, ali u stvari nije bilo loše. Tu smo, za Dinamom zaostajemo jedan bod, ali od 17 utakmica smo kiksali u njih sedam, to je praktički svaka druga, jasno je da to mora bolje...', upozorava jedan od najiskusnijih u redovima Hajduka te nastavlja:

'Emocije? Nije ih bilo baš puno, ali bit će... Možda onaj pokušaj loba za treći gol, to će mi ostati u glavi... Dobra je atmosfera u klubu, veseli me što su mladi igrači zainteresirani za rad, trude se, napreduju iz dana u dan, što se može i vidjeti po njihovim igrama.'

Hajduk je ove sezone spoj mladosti i iskustva. Traže li mladi igrači od njega savjete?

'Ovi mlađi ne traže baš savjete, ali vidim da prate moj način rada jer su vidjeli da uz rad dolaze i rezultati. Vidim kod njih određene pomake od kad sam došao do danas', kaže Rebić i napominje:

'Svlačionica Hajduka je raznolika, ima nas iskusnijih igrača, ima dosta mladih, a i karakterno smo dosta različiti. Ali nadopunjujemo se dobro i sve to funkcionira.'

Otkrio je Rebić i koji mu je dio dosadašnje karijere najdraži.

'Period u Milanu mi je bio najljepši s nogometne strane. Igrao sam s najvećima, natjecao se s najboljima. Sam sebi sam dokazao da se mogu nositi na tom nivou. Golovi ili utakmice koje ću pamtiti? Nisam baš vezan za golove i utakmice, ali bilo je dosta lijepih trenutaka', kaže Ante Rebić te za kraj otkriva ciljeve za ostatak sezone:

'Ostati što duže zdrav i bez ozljeda, to je prvi i glavni cilj. Na početku sezone me ozljeda udaljila s terena, pa bih to želio izbjeći u nastavku... A kolektivni cilj je da što duže izdržimo utrku s Dinamom i da na kraju pokušamo osvojiti prvenstvo što svi očekuju', zaključio je Ante Rebić u razgovoru za HDTV.