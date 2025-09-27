REBIĆ NAKON PRVIJENCA U BIJELOM DRESU: Nisam neki golgeter, ekipi pomažem na drugačiji način

Hajduk je danas s početkom od 18:45 igrao protiv Lokomotive na Poljudu u utakmici 8. kola SuperSport HNL. Kao pobjednik ovog dvoboja izišao je Hajduk koji je slavio rezultatom 2:0 odnosno golom i prvijencem Rebića nakon ubačaja Livaje i golom Kalika iz 85. minute nakon ubačaja Karačića.

Hajdukov napadač Ante Rebić koji je upisao prvijenac u bijelom dresu dao je komentar utakmice: „Drago mi je da sam zabio pogodak tamo na strani Torcide, lijep je osjećaj, a još bolje da smo pobijedili i izvukli se iz teškog tjedna koji je iza nas. Imali smo dvije utakmice, priveli smo ih na dobar način do kraja.

Kakav je osjećaj ponovno dati gol?

- Ja cijelo vrijeme govorim da nisam neki golgeter nego da ekipi pomažem na neki drugi način meni su golovi manje bitni, bitno je da gazimo kao ekipa.

Kako Vam je bilo igrati s Livajom naprijed?

- Taktički smo tako krenuli, bili smo Puki i ja iza njega. Na onakav ubačaj nije bilo teško zabiti gol.

Kako se osjećate fizički?

- Iskreno, umorni smo od Koprivnice. Slijedi novi tjedan, imat ćemo više vremena i za pripremu i za odmor.

Pobjeda je donijela mir?

- Da, prvenstvo je maraton. Bit će uspona i padova, to smo svi prošli u karijerama. Bitno je da ostanemo fokusirani i da idemo korak po korak.

Dosta je novih igrača. Je li ima rezerve za napredak?

- Ima i možemo samo ići prema gore. Još se upoznajemo, dug je proces pred nama i mislim da će biti sve bolje.