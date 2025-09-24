Reakcija na povećanje cijene smeća za 50% u Trogiru

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća aktualna SDP-ova gradska uprava predvođena gradonačelnikom Bilićem predložila je povećanje cijena paušala za odvoz otpada za čak 50% pravdajući to inflacijom i nedostatkom sredstava.

Sada se oglasila platforma Zajedno za Trogir.

"Naravno da to nismo podržali, a kao i uvijek naš vijećnik Ante Škrobica argumentirao je i zašto:

Novac iz Trogir Holdinga doslovno curi na sve strane na nepotrebne aktivnosti. Jedan od primjera je PR članak u kojem Trogir Holding par dana prije svibanjskih lokalnih izbora plaća tisuće eura Slobodnoj Dalmaciji u kojem se hvali aktualna gradska uprava. Što će Holdingu, koji inače ima monopol u Trogiru, PR plaćene objave? Pa upravo da poguraju SDP na lokalnim izborima uz korištenje gradskog novca za stranačke svrhe. To se vidi iz aviona.

Holding godišnje zaradi preko milijuna eura od parkinga, a firma posluje na nuli. Pravdaju to činjenicom da je radi toga povoljnije smeće međutim sada opet podižu cijenu radi nedostatka sredstava. Idući put kad platite parking na Fortinu 10€ i kada vam dođe uplatnica za smeće skuplja 50% sjetite se da Trogir nema ništa od toga jer Holding posluje na nuli. Na što odlazi novac vidi se iz prethodnog primjera.

Inače, ovo nije prvi put da SDP i Bilić nakon lokalnih izbora donose mjere koje nisu komunicirali u kampanji. Tako je prije 4 godine odmah nakon izbora isto došlo do određenih povećanja.

Uvijek to rade u prvoj godini mandata jer znaju da se u četiri godine do idućih izbora to zaboravi. Sve je to već viđeno. Nadali smo se da će birači to vidjeti i da će im biti sumnjivo zašto se gradonačelnik ne želi sučeliti u kampanji. Onda bi upravo ovakve teme izašle u eter. Mi nastavljamo biti konstruktivna oporba, a istina će kad tad izaći na vidjelo."