Razvodi se popularni influencerski par. Razlog je prevara?

Korisnici TikToka u potpunom su šoku nakon posljednje vijesti koja se proširila društvenim mrežama.

Naime, nakon 11 godina braka, Kristy Sarah 30. prosinca podnijela je zahtjev za razvod od Desmonda Scotta, koji je inače poznati kuhar.

TMZ je, pozivajući se na sudske spise, izvijestio da je Kristy kao razlog razlaza navela navodnu nevjeru.

Influencerski par vjenčao se 2014. godine nakon četiri godine veze. Zajedno imaju dvoje djece: sinove Vancea i Westina.

U objavi na Instagram Storyju u subotu, 10. siječnja, Desmond se osvrnuo na razvod od Kristy.

''Želim započeti isprikom Kristy, našoj obitelji i svima koji su pogođeni javnom pažnjom oko ove situacije. Znam da su ove vijesti mnoge razočarale i iskreno mi je žao zbog boli koju su prouzročile.''

''Kristy je majka moje djece i to će uvijek biti na prvom mjestu. Ostajem u potpunosti predan tome da budem aktivan, prisutan i brižan roditelj našim dječacima, kao što sam uvijek i bio'', nastavio je.

Desmond je zatim napisao da su se on i Kristy suočavali s izazovima i iskreno pokušavali raditi na njima, no nakon što joj je krajem 2025. rekao da se želi razdvojiti, otac dvoje djece objasnio je da je kasnije donio odluke na koje nije ponosan.

''Preuzeo sam odgovornost za te postupke, izravno i osobno sam joj to priznao i na kraju smo odlučili razvesti se'', zaključio je Desmond.

''Molim za privatnost i suosjećanje dok prolazimo kroz ovo teško poglavlje naših života. Hvala svima koji su nas podržavali tijekom godina. Zahvalan sam na toj podršci.''