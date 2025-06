Razveli su se Maja Šuput i Nenad Tatarinov

Braku Maje Šuput (45) i Nenada Tatarinova (42) došao je kraj. Jedan od omiljenih parova domaće scene objavio je vijest da su se razveli nakon šest godina braka. Malo je reći kako su njezini obožavatelji ostali u šoku jer njihov je brak sve ove godine djelovao kao čista idila, bez ijednog skandala ili afere koji bi ga obilježili. Od prvog dana jedno drugome su bili najveća podrška, a njihove romantične geste, putovanja i pokloni sve su ostavljali bez daha pa je time vijest o razvodu dodatno sve šokirao.

"Život nas ponekad odvede na različite puteve, pa smo tako Nenad i ja odlučili krenuti svatko svojim, no i dalje živimo u obiteljskom ozračju. Razvod je već neko vrijeme iza nas, za nas je to prošlo – svršeno vrijeme te smo ga postigli sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza – više u stilu "hvala ti na svemu i sretno dalje". Iz ove ljubavi ostaje milijun prekrasnih uspomena i ono najvažnije – naše dijete zbog kojeg zauvijek ostajemo tim. On je naš zajednički i najveći prioritet, s kojim oboje aktivno sudjelujemo u svakodnevnom životu. I dalje smo obitelj – samo u novom obliku, te kao i do sada imamo pozitivnu atmosferu u kojoj naše dijete raste sretno i voljeno. Upravo zbog malodobnog djeteta na ovu temu nismo niti ćemo davati izjave. Molimo za poštivanje naše privatnosti dok nastavljamo s novim poglavljem života. S ljubavlju i osmijehom!", napisala je Maja u priči na Instagramu.

Popularna pjevačica i poduzetnik zaljubili su se 2017., vjenčali u svibnju 2019., a dvije godine kasnije rodio im se i sin Bloom koji je postao središte njihovih života, ali i miljenik domaće javnosti. Sada već bivši supružnici upoznali su se 2017., a pjevačica je vijest o njihovoj ljubavi javnosti otkrila u studenom iste godine. Pet mjeseci kasnije, Nenad ju je romantično zaprosio na Maldivima, a u bračnu su luku uplovili dvije godine kasnije, piše Gloria.

U ekskluzivnom intervjuu za Gloriju, Maja je svojevremeno otkrila detalje o samoj svadbi koja se odvijala u Istri i trajala dva dana, a kojoj je nazočilo tek 60 gostiju. U ostvarenju svih Majinih ideja, koja inače ponosno nosi nadimak kraljice svadbi, sudjelovalo je čak sedamdeset ljudi, koji su četiri dana podizali svadbeni šator, sjenicu za vjenčanje, razglas, tepihe, bar za koktele... Ceremonija je bila isključivo za odrasle što je bilo napomenuto u pozivnicama za vjenčanje, uz objašnjenje kako želi da se njezini prijatelji taj dan zabavljaju, a ne da moraju trčkarati za svojom djecom.

Za slučaj pretjeranog opuštanja svaki je gost dobio “set za mamurluk”, a ludi vikend završio je u ponedjeljak u ranim jutarnjim satima. Mladenci su se u Zagreb vratili tek navečer - tako umorni da sutradan nisu imali snage proslaviti Nenadov rođendan. Ipak, Maja je održala obećanje i stigla u Glorijinu redakciju, sjela za kompjutor i ispisala svoje dojmove s najglamuroznijeg dana u životu te za tadašnji novi broj magazina Gloria pripremila ekskluzivne fotografije.