Razvela se Blanka Vlašić

Splitska atletičarka Blanka Vlašić razvela se od belgijskog novinara Rubena Van Guchta, a vijest je prvi objavio portal Vjerujem.hr.

"Naša vrhunska sportašica i nacionalna heroina Blanka Vlašić dobila je razvod braka od belgijskog novinara Rubena Van Guchta“, navodi Vjerujem.hr, dodajući kako je riječ o vijesti koja je bila očekivana nakon što je njezin, „sada već bivši suprug prilično dugo objavljivao svoje ljubavne avanture na društvenim mrežama".

Portal također piše kako je „svakome bilo jasno da je njihov brak u krizi, tj. pred raspadom“, te navodi da je Blanka za nevjeru supruga doznala još tijekom trudnoće.

Govoreći o ranijim istupima belgijskog novinara, Vjerujem.hr ističe da je Van Gucht tvrdio kako žive u otvorenom braku, što portal naziva „notornom laži“. „Blanka je, čuvajući dostojanstvo žene i majke, nije htjela demantirati, pa se ta sumanuta informacija redovito isticala kada se pisalo o njihovom odnosu“, navodi se.

Portal se osvrnuo i na Blankinu vjeru te medijske interpretacije njihova odnosa: "Niti je Blanka dala dopuštenje svojem suprugu za otvoreni brak, niti to Crkva podržava.“

U tekstu se prenosi i komentar jednog svećenika: „Gospodin muž nema snage reći da je preljubnik pa u svoj preljub uvlači svoju vjernu ženu.“

Unatoč teškom razdoblju, Vjerujem.hr piše kako je „taj križ u njezinu životu bio pregolem“, ali da je Vlašić „istrpjela muku i preživjela krizu“ te da je danas „još snažnija i otpornija“. Dodaje se i kako je „cijelo vrijeme živjela svoju vjeru i duhovnost punim intenzitetom, što joj je i pomoglo u ovom teškom životnom razdoblju“.