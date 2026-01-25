Razriješena teška krađa iz 2022. godine, osumnjičen 31-godišnjak

Policijski službenici Policijske postaje Zadar s ispostavom Nin proveli su kriminalističko istraživanja nad 31-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog kaznenog djela Teška krađa.

Sumnjiči ga se da je u kolovozu 2022. godine u Zadru na gradskom predjelu Brodarica provalio u stan 55-godišnjeg vlasnika odakle je otuđio više komada raznog zlatnog nakita, vrijednosti nekoliko tisuća eura.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, protiv 31-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru.