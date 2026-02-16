Razgovor s don Alojzijem Bavčevićem: Koje je značenje marijanskog svetišta Vepric kod Makarske?

Svjetski dan bolesnika koji se obilježava na blagdan Gospe Lurdske, 11. veljače, i ove godine svečano proslavljen u hrvatskom marijanskom svetištu Vepric kod Makarske kojeg nazivaju i hrvatskim Lourdesom.

Podsjećamo, tema XXXIV. Svjetskog dana bolesnika 2026., koju je odredio Papa, glasi: „Suosjećanje Samarijanca: ljubiti noseći bol drugoga“.

O nastanku, povijesti i značenju tog našeg marijanskog svetišta razgovarali smo s don Alojzijem Bavčevićem, dugogodišnjim ravnateljem Veprica.

U ovotjednoj emisiji također vas vodimo na bazene na Poljudu gdje su prošlog vikenda oborena dva Guinnessova rekorda u ronjenju na dah. Nove rekorde, koji su na granici ljudske izdržljivosti, postavili su hrvatski reprezentativci Vitomir Maričić i Toma Čelar.

A vikend iza nas je donio 26. izdanje Split Marathona. U organizaciji 'Sportskog kluba Split maraton',od 13. do 15. veljače, grad pod Marjanom postao je jedna od vodećih europskih trkačkih destinacija. Na ovogodišnjem izdanju nastupilo je oko 4500 trkača iz čak 65 zemalja svijet-

No, Split Marathon nije samo utrka, nego i platforma za solidarnost i društvenu odgovornost. U program su uključene udruge poput Bili tići – sportska udruga za osobe sa Downovim sindromom, Udruga Most, Udruga Lastavice, Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj kao i druge lokalne inicijative koje rade vrijedan posao u našoj zajednici.

Emisiju pripremila Day Antunović, uredio Vladimir Brnardić.