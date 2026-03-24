Razgovarali smo s kapetanom Berketom: "Nismo posebni zato što smo najveći, nego zato što nam je to darovano"

U susret velikom nautičkom događaju koji počinje u četvrtak, 26. ožujka u 13 sati, Marina Kaštela otvorit će svoja vrata posjetiteljima uz besplatan ulaz. Ovogodišnje izdanje CROATIA NAUTIC SHOW 2026. i 18. Dani hrvatske male brodogradnje i turizma održat će se od 26. do 29. ožujka, dok je svečano otvaranje za uzvanike, uz dodjelu priznanja za premijerna izlaganja plovila, zakazano za petak, 27. ožujka u 10 sati.

Tim povodom razgovarali smo u Marini Kaštela s kapetanom Joškom Berketom, vlasnikom marine i dugogodišnjim pomorcem.

Evo nas u Marini Kaštela i s nama je, kako ga neki zovu, “Capo di tutti i capi”, kapetan Joško Berket. Dobar dan.

– A nisam “Capo di tutti i capi”, a nisam ni doma “Capo di tutti i capi”. Malo ćemo se šaliti. Drago mi je da ste došli ovdje na ovaj sajam u Kaštelima koji će sad biti. Domaćini smo i moramo dati sve od sebe da to prođe u dobrom okruženju. Molim Boga da bude lijepo vrijeme, jer puno ovisi hoće li zapuhati bura ili padati kiša. Ali nema veze, to je viša sila i moramo se s tim pomiriti.

Što je u ovom trenutku najvažnije za sezonu i naše pomorsko dobro?

– Ono što je sada najvažnije jest da se dobro pripremimo za sezonu. Zamolio sam i odgovorne ljude da vode računa o pomorskom dobru, jer sve što se odluči na toj razini dotiče i otočane i nas na kopnu. Pomorsko dobro treba čuvati kao kap vode na dlanu, kao oči u glavi. To je ono što imamo, a cijeli svijet nema. Nismo posebni zato što smo najveći, nego zato što nam je to darovano.

Kako sačuvati to bogatstvo?

– Ono što imamo – otoke i vale – treba čuvati. Uvijek apeliram da se smanji sidrenje po valama i vezivanje za kraj. Rješenje su bove, uz ograničen broj, koje će štititi dno posidonije i more. Na te bove će dolaziti i ljudi koji kupuju manje brodove, poput onih od osam ili devet metara.

Moramo li zadržati i domaći segment nautike?

– Moramo, jer Jadran nije samo za strance ni samo za čarter. Jadran je prije svega za naš narod. Da ljudi i djeca vide koliko je Hrvatska lijepa, da im to podiže moral i da se ponose onim što imaju. To smo naslijedili i moramo barem tako ostaviti budućim generacijama.

Kakva je situacija s bukingom? Prošle godine bilo je praznina.

– Nema velikih rupa, ali vidi se da je nešto slabije, ponajviše zbog situacije u Njemačkoj, Austriji i okolnim zemljama. Zanimljivo je da smo izvan sezone puniji nego u samoj sezoni. Oni koji dolaze u pred i posezoni dijele troškove, dolaze jedriti i natjecati se. Ljeti obitelji dolaze same i tada je sve skuplje – vezovi, bove… Mislim da su tranzitni vezovi po otocima preskupi.

Kako to uspoređujete s drugim destinacijama, primjerice Grčkom?

U Grčkoj su vezovi i do tri puta jeftiniji jer su to komunalni vezovi. To nije komercijalna usluga, nego javna. Bilo bi dobro da i kod nas županijske lučke uprave zadrže kontrolu nad valama i bovama, ali da cijene budu komunalne, a ne tržišne.

Dugo ste plovili. Kako gledate na situaciju u Adenskom zaljevu?

– Teško je o tome govoriti jer su u pitanju ljudske sudbine. Stradavaju nevini ljudi, među njima i pomorci. Čujem se s kolegama koji su na brodovima i čekaju rasplet. Rat je uvijek težak i nepredvidiv. Tako je bilo i prije, i danas je isto.

Poruka za kraj, za sajam i Kaštela?

– Ponosan sam kao domaćin. S velikim srcem očekujemo goste iz cijele Hrvatske i inozemstva. Ovdje se predstavlja mala brodogradnja – možda manji brodovi, ali za prave ljubitelje mora, Jadrana i Hrvatske.