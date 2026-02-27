Razbojništvo u Imotskom, traje potraga: Nožem prijetio blagajnici pa opljačkao dućan

U četvrtak 26. veljače 2026. godine oko 21.20 sati u Imotskom, u Ulici Bruna Bušića, počinjeno je razbojništvo u prodajnom objektu.

Prema do sada prikupljenim saznanjima, maskirani muškarac ušao je u objekt te uz prijetnju nožem od zaposlenice zatražio novac zatim ju je odgurnuo te iz kase otuđio za sada neutvrđeni novčani iznos, nakon čega se udaljio s mjesta događaja.

U događaju zaposlenica nije zadobila tjelesne ozljede.

Na mjestu događaja obavljen je očevid te policijski službenici provode izvide i tragaju za počiniteljem.