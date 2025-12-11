Close Menu

Razbojništvo u dalmatinskoj trgovini: Djelatnica ozlijeđena tijekom napada

Oglasila se policija

​Jučer, 10. prosinca, oko 12,20 sati policija je zaprimila dojavu o počinjenju kaznenog djela razbojništva uz prijetnju nožem u trgovini u Jezerima, u ulici Put Zaratića.

Brzom reakcijom policije, dvije osobe koje se dovode u vezu s počinjenjem ovog kaznenog djela su uhićene i privedene u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku.

Jedna zaposlenica zatražila je liječničku pomoć te su joj prilikom toga konstatirane lakše tjelesne ozljede.

