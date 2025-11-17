Ravnateljica OŠ Strožanac: "Potreslo nas je što se netko uopće usudio učiniti ovako nešto"

Sinoć su nepoznate osobe bacile eksplozivno sredstvo u blizini škole, na mjestu gdje su bile zapaljene svijeće u čast žrtvama Vukovara i Škabrnje, piše Podstrana portal.

Srećom, nitko nije ozlijeđen, no događaj je uznemirio mještane i posebno roditelje čija djeca svakodnevno prolaze tim područjem.

Index.hr je kontaktirao ravnateljicu Osnovne škole Strožanac, koja je potvrdila da se incident dogodio sinoć te da su svi u školi duboko potreseni događajem.

"Odmah smo rano ujutro reagirali i podnijeli prijavu policiji, iako su policajci i vatrogasci već sinoć bili na mjestu događaja. Kao škola smo poduzeli sve potrebne mjere. Ovo je doista strašno. Pred Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje, teško je povjerovati da se tako nešto može dogoditi u našoj zajednici. Sve nas je iznenadilo i potreslo što se netko uopće usudio učiniti ovako nešto", rekla je za Index ravnateljica Žana Prižmić.

Dodala je kako su u petak, u sklopu nastave, učenici s profesorima zapalili svijeće u sjećanje na žrtve Vukovara, dok su u nedjelju mještani s djecom samoinicijativno došli učiniti isto. Nakon što su se okupljeni razišli, dogodio se incident.