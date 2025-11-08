Ravnatelj Porezne uprave otkrio kako muljaju utajivači: "Tu smo pri vrhu..."

Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša u Dnevniku Nove TV govorio je o poreznim prevarama, listi dužnika, ali i punjenju državne blagajne ususret proračunu Vladi.

Kutleša je otkrio kako je u odnosu na prošli godinu s današnjim danom izdano dva posto više računa, odnosno 3 milijarde i 100 milijuna eura više nego prošle godine.

Kazao je kako se u redovnim poreznim nadzorima ove godine prikupilo 103 milijuna eura utajenog poreza, od čega je naplaćeno već 87 milijuna. Rekao je i kako utajivači poreza uglavnom prikrivaju primitke no Porezna uprava ima nove službe koje se bave upravo tom problematikom.

"Godišnje utvrdimo 50 do 100 takvih slučajeva", kazao je Kutleša.

Komentirao je nedavno objavljenu listu poreznih dužnika i rekordni dug od 70 i pol milijuna eura. Rekao je kako to nije dug koji se godinama gomilao već je jednokratno utvrđen iz aktivnosti poreznih i carinskih tijela.

Ukupni dug je poreznih dužnika iznosi 1,6 milijardi eura od čega, kaže Kutleša, Porezna uprava uspije naplatiti 98 posto.

"Po tome smo pri vrhu Europske unije", kazao je.

Komentirao je i projekt Fiskalizacija 2.0 te kazao kako su provedene brojne edukacije u cijelom procesu. Pouzetnike je pozvao da se prilagode poručivši da će dugoročno ovaj projekt donijeti uštede kada se počne primjenjivati.