Ravnatelj FBI-a otkrio nove dokaze: Robinson je ostavio jezivu poruku, pronađen DNK

Američki dužnosnici iznijeli su nove dokaze koji povezuju Robinsona s ubojstvom Kirka

Osumnjičeni za ubojstvo američkog desničarskog aktivista Charlieja Kirka, 22-godišnji Tyler Robinson je prema riječima ravnatelja FBI-a, prije pucnjave ostavio zlokobnu poruku. 

"Imam priliku riješiti se Charlieja Kirka i iskoristit ću je", pisalo je u poruci, rekao je ravnatelj Kash Patel u ponedjeljak ujutro. Dodao je da je poruka ostavljena prije pucnjave te da su je pronašli u kući osumnjičenika, piše Dnevnik.hr.

"Iako je poruka uništena, pronašli smo forenzičke dokaze te smo potvrdili što je u njoj pisalo zahvaljujući našem odlučnom ispitivanju u FBI-ju", dodao je Patel.

Nije potvrdio je li bila riječ o rukom napisanoj poruci ili je bila u digitalnom obliku, ni kako je točno pronađena, ali je potvrdio da je DNK koji odgovara Robinsonu pronađen na mjestu odakle je Kirkov napadač pucao, kao i na ručniku kojim je bilo prekriveno oružje kada ga je ubojica odbacio u šumu pored zgrade sveučilišta.

Robinson od uhićenja u petak ne surađuje s istražiteljima, a više detalja o samom motivu trebalo bi biti poznato nakon početka suđenja.

Guverner Utaha Spencer Cox rekao je da Robinson nije volio Kirka i da je možda bio "radikaliziran" na internetu - kao dokaz je naveo gravure na čahurama metaka pronađene u pušci za koje vlasti vjeruju da su korištene u napadu, kao i online poruke pripisane osumnjičeniku.

Navodno je bio lijevo politički orijentiran, a očekuje se da će u utorak biti formalno optužen prije prvog pojavljivanja pred sudom.

 

