Ratoborna Doris nakon svađe polomila Gogi nos. Evo koliko joj mora platiti

Goga je zbog ozljeda obrađivana na hitnom odjelu županijske bolnice u Čakovcu. Nije bilo ništa strašno, pa je nakon saniranja ozljede puštena kući.

No, protiv Doris je vođen kazneni postupak koji je završio pravomoćnom presudom, uvjetnim zatvorom. A sad se javio i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje koji je od Doris zatražio da podmiri Gogine troškove liječenja.

Sud je presudio da je Doris HZZO-u dužna ukupno 28 eura. Goga je zdravstveno osigurana, pa je njezino liječenje u čakovečkoj bolnici podmireno na teret države. No, država je zatražila povrat novca s obzirom da je Doris osuđena za nanošenje ozljede.

Presuda je nepravomoćna i Doris se na nju može žaliti u zakonom predviđenom roku. No, teško da će to učiniti s obzirom da se uopće ne javlja na pozive suda u predmetu za nadoknadu troškova liječenja, piše Danica.hr.